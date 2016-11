Søppelkrise i Oslo: Beoboerne vil betale av egen lomme for å rydde opp

Søppelkrisen i hovedstaden har vart snart seks uker. Nå betaler Oslo-boere for jobben kommunen ikke greier.

– Det ser ut som et svinesti, det lukter forferdelig i garasjeanlegg og oppganger, sameiets arealer for søppel er overfylt og rotter er observert, forteller en fortvilt styreleder i Sameiet Abbediengen på Skøyen, Oddveig F. Figenschau.

– I løpet av seks uker har restavfall bare blitt hentet to ganger og papiravfall har ikke blitt hentet i det hele tatt og vi er 69 leiligheter til sammen, fortsetter Figenschau.

Etter at selskapet Veireno overtok søppeltømmingen i Oslo den 3. oktober har det vært kaos i store deler av byen. Søppelet flyter og kommunen har blitt nedringt av klager.

– Vi orker ikke mer, derfor vil vi nå kontakte et selskap på egen hånd som kan fjerne søppelet for oss, sier styrelederen.

DETTE STINKER: Styreleder Oddveig F. Figenschau i Sameiet Abbediengen på Skøyen, sier det lukter sterkt av søppelet. Foto: Jørgen Braastad , VG

Stort etterslep

I en pressemelding sendt torsdag skryter Renovasjonsetaten av at Veireno nå henter mer søppel i Oslo enn normalt. I forrige uke leverte de inn 2590 tonn, mot 2500 i en vanlig uke.

Det som ikke kommer fram i pressemeldingen er hvor mye som fremdeles ligger igjen rundt i Oslo.

– Vi antar at inntil cirka 1800 tonn avfall ikke er hentet siden oppstart. Dette er imidlertid et svært usikkert tall, skriver kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i en e-post.

Hun vil ikke uttale seg om at Oslo-boere tyr til private for å få hentet søppelet sitt, og viser til at det er stor pågang på kommunikasjonsavdelingen.

Dyrt i lengden



Det vil koste Sameiet totalt mellom ti til femten tusen kroner for én tømming. Det er en nødløsning. Sameiet har ikke råd til å holde på slik i lengden, konstaterer styrelederen.

– Vi betaler jo kommunale avgifter og kan ikke holde på slik. Vi er ikke villige til å gjøre dette mer enn én gang, sier hun.

– Dette er overhodet ikke akseptabelt. Det skal selvfølgelig ikke være slik at privatpersoner eller bofellesskap skal betale private for tjenester kommunen skal levere, sier ansvarlig byråd Lan Marie Nguyen Berg.

– IKKE AKSEPTABELT: Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg fotografert på «fyllinga» i Oslo. Foto: Trond Solberg , VG

Hun har tidligere sagt til VG at det ikke er aktuelt å refundere avfallsgebyret til Osloboerne som ikke får søppelet sitt hentet. Nå sier hun kommunen vil vurdere alle krav om erstatning.

– Hvorvidt de har rett på erstatning må kommunen vurdere fra sak til sak, og da må de det gjelder sende forespørsel om å få utgiftene sine dekket fra renovasjonsetaten, sier Berg.

På Skøyen er de uansett ikke særlig fornøyd med situasjonen.

– De må jo rydde opp! Kommunen klarer ikke å svare oss på når dette problemet vil løse seg en gang, sier Figenschau.

– Beklager



–Det er dessverre en del kunder som ikke har opplevd at klagene har blitt effektuert innen rimelig tid, skriver direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes i en av ukens pressemeldinger.

I kravspesifikasjonen til anbudet heter det: « Leverandør skal sørge for at kontraktsovertagelsen skjer på en fleksibel og smidig måte som ikke medfører ulemper for abonnentene».

Renovasjonsetaten innrømmer nå at de ikke oppfatter dette som tilfredsstillende oppfylt.

– Nei, vi har hatt flere forsinkelser enn hva vi regnet med før oppstart, skriver Dalen i eposten.