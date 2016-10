Søppelkaoset i Oslo: «Vi nærmer oss en normaltilstand»

Søppelhentingen i Oslo går stadig bedre, sier kommunen. Det er mager trøst for dem som baler med improviserte søppeldynger i bakgårdene sine.

Det har gått over to uker siden selskapet Veireno tok over søppeltømmingen i Oslo. Siden da har søppelet hopet seg opp rundt om i byen, og det har rent inn med tips til VG fra fortvilte Osloboere som ikke får hentet søppelet sitt.

I en pressemelding torsdag ettermiddag skriver Renovasjonsetaten at «den positive utviklingen fortsetter» og at «vi nærmer oss en normaltilstand».

– Vi får stadig færre henvendelser om manglende tømming, men prioriterer dem like høyt som tidligere, skriver Renovasjonsetaten.

«Normaltilstand» er likevel ikke betegnende for søppelkassene på bildet øverst i saken. Det er tatt torsdag ettermiddag. Søppelkassene tilhører et borettslag i Dahlsbergstien på St. Hanshaugen i Oslo. Her er det 14 dager siden søppelet er blitt hentet. Vanligvis har de søppeltømming ukentlig, og nå er situasjonen prekær.

Manglet riktige biler ved oppstart: Sameiet hadde fulle dunker i 15 dager

– Useriøst



– Det er brannfarlig, det er potensielt helseskadelig og det stinker. Særlig nå som det er varmere i luften. Jeg har klaget tre ganger denne uken, og blir lovet hver gang at de skal komme, sier styreleder Bente Seljordslia til VG.

I pressemeldingen står det videre:

– Renovasjonsetaten gjennomfører fortløpende kontroller over tømminger der det har blitt mottatt andre- og tredjegangsklager for å forsikre oss om at avfallet samles inn, og vi ringer abonnenter på de mest kritiske klagelistene for å bekrefte at avfallet er hentet. Dette får vi gode tilbakemeldinger på, skriver etaten i pressemeldingen.

Hvem disse gode tilbakemeldingene kommer fra står det ikke noe om, men det er i hvert fall ikke styreleder Seljordslia:

– Dette oppleves som svært useriøst, nærmest som om de fraskriver seg sitt ansvar, sier hun.

Irritert på eiendomsskatten i Oslo? Neste år øker den med 50 prosent

Kommunens ansvar



I kravspesifikasjonene til anbudet heter det for øvrig om innkjøringsperioden at:

« I denne perioden aksepteres høyere klagetall enn i resten av kontraktsperioden. Klagene skal imidlertid effektueres, og det aksepteres ikke gjentatte klager på samme forhold.»



– Det er forskjell på innkjøringsproblemer og svikt. Kommunen har ansvar, ikke bare for å få det billigste anbudet, men et som leverer, sier Seljordslia.

VELTER UT: En beboer VG møter i bakgården sier folk ikke har giddet å bære søppelet sitt ned i bakgården ettersom det er fullt. Nå bygger det seg opp i koridorene i stedet. Foto: Magnus Newth, , VG

– Oppstartsfase



Veireno vant anbudet for søppeltømming i hele Oslo på tampen av forrige bystyreperiode. Det er med andre ord et drøyt år siden det ble klart at selskapet skulle overta ansvaret den 3. oktober i år.

Forrige uke skrev VG om flere sameier på Ullern som ikke fikk hentet søppelet sitt fordi søppelbilene var for store, og de mindre spesialbilene ikke var på plass til oppstart.

Da forklarte kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i Renovasjonsetaten oppstarten slik:

– Tidlig i en oppstartfase vil det være små og store innkjøringsproblemer. Våre erfaringer fra tidligere kontraktskifter er at det tar 4–6 uker før avfallsinnsamlingen går som normalt. Når det er sagt vil avfallsinnhentingen gå bedre for hver dag som går, ettersom rutinene og rutene får satt seg.

Husker du Napoli? Tusenvis av tonn søppel fløt i gatene

Fredag forrige uke kalte byrådsleder Raymond Johansen direktøren i Renovasjonsetaten inn på teppet, skriver Aftenposten. Da lovet han at alle skulle få hentet avfallet innen søndag.

Torsdagens pressemelding sier ingenting om hvorfor ikke løftet er holdt, men viser til forhold som tross alt er utenfor kommunens kontroll:

– På grunn av den pågående streiken i NSB er det ekstra mye trafikk i Oslos gater. Dette kan dessverre påvirke innsamlingen av avfall.