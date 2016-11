Søppelkaoset blir verre: Nå gir kommunen dagbøter

1800 tonn søppel ligger ute i Oslo, og nå er Veireno bak skjema igjen. Kommunen setter inn egne biler og skriver ut dagbøter.

Den 3. oktober tok selskapet Veireno over det som skal være Norges største renovasjonsanbud noen gang, til en verdi av nesten 420 millioner kroner. Det har ikke gått helt smertefritt.

Forrige uke samlet de inn noe mer avfall enn normalt, men denne uken ligger de et stykke bak mål, opplyser Rennovasjonsetaten fredag.

– Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall har gått noe ned denne uken sammenliknet med de foregående. I løpet av ukens fire første dager har vi samlet inn 1755 tonn. Nivået for en normaluke er 2500 tonn, heter det i pressemeldingen.

Fra før har rundt 1800 tonn søppel blitt liggende ute i Oslo.

Gir dagbøter, nekter å si hvor mange



Nå får Veireno dagbøter for manglende henting, i tråd med kontrakten med Oslo kommune.

Satsene på disse er 1000 kroner pr. virkedag for avfallsbeholdere mindre enn 1200 liter, og 6000 kroner for beholdere på mer enn dette. Kommunen nekter å si hvor mye de har krevd inn hittil.

– For å ivareta den videre kontraktsoppfølgingen på en måte som bidrar til at leveransen blir normalisert, ønsker Renovasjonsetaten ikke å opplyse om beløpets størrelse, skriver kommunikasjonsdirektør i renovasjonsetaten til VG i en epost.

Heller ikke Jonny Enger, eier av Veireno, vil kommentere dagbøtene overfor VG.

– Tror og håper det blir bedre



Enger sier imidlertid at de fra og med mandag vil sette inn enda mer personell, og at dette kombinert med bedre oversikt over problemet vil føre til bedring.

At de faller bakut denne uken er han uenig i.

– Uken må sees under ett. Vi ligger kanskje bak pr. fredag, men vi kjører i helgen og planlegger å komme ovenpå.

Nå setter også Rennovasjonsetaten inn egne biler og mannskap, og sender regningen videre til Veireno.

Kommunikasjonsdirektør Dalen hos kommunen kan ikke garantere at tiltakene i helgen vil gjøre at etterslepet bedres, eller at de kan opprettholde et normalt nivå.

– Vi håper og tror det blir bedre, skriver hun til VG i en sms.

