Søppelkaos i Oslo etter leverandørbytte

Oslo fikk nye søppeltømmere i begynnelsen av oktober, men bilene deres kom ikke til over alt. Siden da har søppelkassene rent over flere steder.

Stanken slår mot en på vei inn i søppelrommet i Ullern Allé i Oslo. Her fordeler over 200 boenheter seg på 18 søppelrom. Disse skal tømmes ukentlig, men nå er det 15 dager siden sist.

Årsaken er enkel: Da Oslo kommune byttet søppeltømmere den 3. oktober manglet det nye selskapet små nok biler til å komme inn i garasjeanlegget der søppelrommene ligger.

– Det er helt håpløst at de ikke får til dette, sier Tore Mikkelsen, vaktmester i et av sameiene der søppelet flyter.

Sender feil biler igjen og igjen



Han har gjort sitt beste for å holde det ryddig og ta unna det verste, men det er begrenset hva han får gjort så lenge søppelhaugene fortsetter å vokse.

– Det er ikke slik vi pleier å ha det her, for å si det sånn.

Gjentatte forsøk på å få kontakt med kommunen har vært til liten nytte.

– De beklager, sier det er registrert og at de jobber med å løse det. Så kommer en av de nye søppelbilene, men må snu igjen. De har kommet opp med samme kjempebiler tre-fire ganger, men de blir liksom ikke noe mindre.

VG ankommer samtidig som en søppelbil på jakt etter papiravfall. Sjåføren kaster et kjapt blikk på innkjørselen og snur. Det er foreløpig siste i rekken av forsøk, ifølge vaktmester Mikkelsen.

LAVT: Inn her kommer ikke vanlige søppelbiler. Veireno har likevel forsøkt flere ganger. Foto: Frode Hansen , VG

Nye biler på plass



Helt på tampen av forrige byrådsperiode vant selskapet Veireno anbudet på søppeltømming i Oslo.

– Det er deres ansvar at bilene er tilpasset de enkelte hentestedene i Oslo, skriver kommunikasjonsdirektør Tone Dalen i Renovasjonsetaten til VG.

Da Veireno tok over i begynnelsen av oktober var det planlagt å ha to spesialbiler klare, men disse ble forsinket på grunn av nye registreringsrutiner hos Biltilsynet, ifølge administrerende direktør Jonny Enger.

– Disse bilene er nå på plass, skriver han i en e-post.

Til tross for at de gjentatte ganger har sendt for store biler sier Enger at de har oversikt over de lave garasjeanleggene, og at disse blir tatt unna fortløpende fremover.

Etter at VG tok kontakt tirsdag har selskapet vært på befaring på Ullern, og Veireno skal sende en bil dit på dagen, lover Enger.

Komplisert



Den første uken med ny leverandør har vært tøff i hele Oslo. Før helgen var det 1300 ubehandlede klager på manglende avfallstømming, skriver Aftenposten. Mandag morgen var dette redusert til 250, ifølge avisen. Kommunen skylder på oppstartsvansker.

– Tidlig i en oppstartsfase vil det være små og store innkjøringsproblemer. Våre erfaringer fra tidligere kontraktskifter er at det tar 4–6 uker før avfallsinnsamlingen går som normalt. Når det er sagt vil avfallsinnhentingen gå bedre for hver dag som går, ettersom rutinene og rutene får satt seg, skriver kommunikasjonsdirektør Dalen til VG.