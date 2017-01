Slik påvirket dieselforbudet Oslo-luften

Etter at luftkvaliteten mandag var i kategorien «betydelig helserisiko» i deler av Oslo, lyste grafene stort sett grønt under dieselforbudet tirsdag.

Tre grafer fra Norsk institutt for luftforskning (NILU) viser hvordan luftkvaliteten i Oslo har utviklet seg time for time de siste dagene. (Se grafene i bildeserie under.)

Resultatene er hentet fra 14 målestasjoner i hovedstaden og viser målingene fra hovedtypene av luftforurensning: Nitrogenoksider (NOx) og to typer svevestøv.

– Grafen for nitrogenoksider påvirkes i hovedsak av eksosutslipp fra tunge og lette dieselkjøretøy, forteller kommunikasjonssjef Christine Solbakken i NILU.

– Har hatt effekt

Grafen viser NOx-verdier helt oppe i «betydelig helserisiko» ved to målestasjoner mandag ettermiddag. Under dieselforbudet tirsdag var verdiene langt bedre. Det samme var verdiene for svevestøv.

– Betyr dette at dieselforbudet var en suksess?

– Vi kan ikke helt sikkert slå fast hvor mye av luftforurensningen som kommer fra eksos og hvor mye som skyldes meteorologiske forhold, men grafene viser at dieselforbudet har hatt en effekt, sier Solbakken.

Skylder på bilprodusentene

Flere motstandere av dieselforbudet, deriblant Oslo Frp, har ment at forbudet oppleves særlig provoserende for dem som har kjøpt dieselbil etter anbefalingene fra regjeringen i 2007.

Rolf Hagmann, forsker ved avdeling for sikkerhet og miljø ved Transportøkonomisk Institutt, ønsker imidlertid å flytte skylden fra politikerne til bilprodusentene.

– Forskning viser at utslippet av NOx fra nye dieselpersonbiler er betydelig høyere enn det egentlig skal være ut ifra godkjenningskravene. Problemet er at bilprodusentene har lært seg hvordan de skal få bilene gjennom godkjenningen, uten at utslippene faktisk er lavere, sier han.

– Ble vi lurt da politikerne ba oss kjøpe dieselbiler?

– Nei. Dieselbiler har fortsatt lavere CO2-utslipp enn bensinbiler. Men siden vi fikk den anbefalingen, har kravene for godkjenning av NOx-utslipp gått ned, mens de faktiske utslippene er de samme. I trafikken slipper en dieselpersonbil ut alt mellom fire og 20 ganger mer NOx-gasser enn en vanlig bensinpersonbil, sier Hagmann.

Frp: Finn andre tiltak

Selv etter å ha hørt om dieselforbudets positive resultater, mener samferdselspolitisk talsmann Tommy Skjervold i Oslo Frp at byrådet bør se etter andre tiltak.

– Uansett om dette hadde effekt, er det er virkemiddel som virkelig medfører ulemper for innbyggerne. Vi ønsket ikke å benytte det og ønsker fortsatt å satse på de positive virkemidlene. Kanskje byrådet vil teste gratis og utbedret kollektivtrafikk neste gang? spør Skjervold.

– Det vil i alle fall ha en betydelig mindre bakside for dieselbileiere, slår han fast.