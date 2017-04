PST: Mistanke mot terrorsiktet 17-åring styrket

Mandag ble 17-åringen som ble pågrepet med en sprengladning i Oslo varetektsfengslet i to nye uker. «Tvingende nødvendig», mente retten.

I kjennelsen fra Oslo tingrett står det at «Retten er enig med politiet i at mistanken er styrka siden fengslinga 10.4.17.».

Videre står det at aktor på langt nær er ferdig med gjennomgangen av elektroniske spor, og at mellom åtte til ti vitner fortsatt ikke er avhørt i saken. Faren for bevisforspillelse er derfor åpenbar, skriver de.

Retten beskriver varetektsfengslingen som «tvingende nødvendig».

17-åringen har sittet i varetekt siden hendelsen, siktet for brudd på en paragraf under terrorbestemmelsene i straffeloven. PST kunne ikke be om mer enn to uker i varetekt fordi den siktede er under 18 år.

Les også: Siktet 17-åring i samme idrettsklubb som fremmedkriger

– Burde vært løslatt

Forsvarer Kirsten Sigmond sier at 17-åringen fortsatt nekter straffskyld.

– Jeg har ikke fått snakket med ham etter at vi var i retten, men jeg tror han tar det tøft. Han hadde jo håpet på å bli løslatt, sier Sigmond til VG.

Fikk du med deg denne? – 17-åringen tar avstand fra IS

Hun sier at de foreløpig ikke har vurdert hvorvidt de skal anke kjennelsen.

Sigmond ønsker ikke å kommentere opplysningene om at PST mener mistanken mot gutten er styrket.

– Hvordan stiller dere dere til at retten mener fengslingen er «tvingende nødvendig»?

– Det er deres vurdering. Jeg mener det motsatte - at han burde vært løslatt og at det ikke er fare for bevisforspillelse. Det var det jeg håpet retten også skulle komme frem til, sier Sigmond.

Se intervju: Han som varslet politiet om bomben