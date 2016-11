Private sykehjem best og billigst

De private sykehjemmene i Oslo scorer bedre på kvalitet og pris enn de kommunale, ifølge en ny rapport.

– Denne rapporten knuser rekommunaliseringsdrømmen til Ap, SV og MDG i Oslo, fastslår Frps eldrepolitiske talsmann, Bård Hoksrud.

Han viser til en rapport som NyAnalyse AS, som drives av den tidligere NHO- og Høyre-rådgiveren, Terje Strøm har utarbeidet for NHO Service. Rapporten viser at det finnes både kommunale og private sykehjem på kvalitetstoppen i Oslo kommune, men at de private jevnt over har bedre kvalitet.

Sykehjem i Oslo Det er 48 sykehjem i Oslo. Av disse drives 20 av Oslo kommune, 13 av ideelle aktører og 15 av kommersielle selskaper. Dagens byrstyre har vedtatt at sykehjem som drives av kommersielle skal tilbake til kommunen når kontraktene går ut. Madserud sykehjem har allerede blitt rekommunalisert. Kontraktene med Ammerudlunden, Manglerudhjemmet og Uranienborghjemmet løper alle ut før valget i 2019. Resten av de private kontraktene utløper innen utgangen av neste byrådsperiode i 2023.

Les hele rapporten her

De private sykehjemmene er også langt billigere å drifte, ifølge rapporten. En kommunal plass koster mellom 50.000 og 100.000 kroner mer per år enn en privat plass.

Koster 145 millioner mer i året



Analysen av kvaliteten ved sykehjemmene baserer seg på pårørendeundersøkelser og såkalte objektive kvalitetsindikatorer. Dette er forhold som det enkelte sykehjem kan gjøre noe med, som for eksempel tannhelse, infeksjoner og ernæring.

Rapporten, som tar for seg årene 2007-2015, viser at:

Sykehjem drevet av kommersielle firmaer scorer best på objektive kvalitetsindikatorer over tid. De ligger 12 prosent høyere enn kommunale sykehjem.

Sykehjem drevet av ideelle aktører scorer best på pårørendeundersøkelser over tid. De gjør det 13 prosent bedre enn de kommunalt drevne sykehjemmene.

Hvis kommunen tar over hele sykehjemsdriften selv, vil det koste 145 millioner mer i året i 2040 enn hvis det åpnes for private drivere.

Les også: Dette skiltet blir strengt forbudt i Oslo kommune

Anbefaler å fjerne skylappene



Bystyret i Oslo har vedtatt at kommunen skal overta driften av private sykehjem. Det innebærer at kommersielle selskaper ikke vil få fornyet sine kontrakter når de går ut. Ideelle aktører vil imidlertid få mulighet til å drive sykehjem i Oslo fortsatt.

Bård Hoksrud synes det er veldig spesielt at byrådet vil ta tilbake driften til kommunen når det er slike kvalitetsforskjeller:

TILHENGER AV PRIVATE: Frps eldrepolitiske talsmann, Bård Hoksrud, skjønner ikke hvorfor byrådet i Oslo vil rekommunalisere private sykehjem. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

– Byrådet ønsker altså å fjerne dem som leverer best på kvalitet og kostnader. Nå må de få vekk skylappene og ta innover seg at det er bra med et mangfold som gir brukerne mulighet til å velge, og som gjør at kommunen må skjerpe seg og gi bedre tjenester, sier han.

Les også: Foreslår lønn for å passe bestemor

– Vil ikke de private sykehjemmene tilby like god kvalitet selv om de blir kommunale?

– Det er ikke det at de ansatte på kommunale sykehjem gjør en dårligere jobb, men det er en annen måte å tenke på på de private sykehjemmene. Det er ofte kortere vei fra de ansatte og opp til ledelsen, og de har den stimulansen at de må konkurrere, svarer Hoksrud.

Les også: Høyre-Fabian krever at Inga Marthe må legge seg flat

Mener eiererne har profitt som mål

Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, Inga Marte Thorkildsen (SV), er kritisk til NHO rapporten og at skattepengene går til eiere som, etter hennes mening, først og fremt har profitt som mål.

– Mer enn halvparten av Oslos sykehjem drives av private, og over halvparten av disse igjen drives av kommersielle selskaper. Skattepengene våre går til eiere som først og fremst har profitt som mål. Det kuttes i pensjonene til kvinner som allerede tjener ganske dårlig. Det mener vi er problematisk. Derfor har Byrådet bestemt at kommunen eller ideelle aktører skal overta driften av sykehjem på de tre stedene der kontrakten med kommersielle drivere går ut de neste tre årene, skriver Thorkildsen i en e-post til VG.

Hun mener rapporten ikke beskriver godt nok hvordan man har regnet seg fram til resultatene, at de baserer seg på utdatert informasjon og mener den fremstår som ganske useriøst.

– Denne rapporten stiller i kategorien faglig lettvekter. Når det gjelder pris, vet vi at den viktigste faktoren er pensjonskostnader. Å sammenligne prisen på sykehjemsplasser hos kommersielle og kommunen uten å ta hensyn til at det er ulike pensjonssystemer, er som å sammenligne epler og pærer – da kamuflerer man en pensjonsreform for kvinnedominerte sliteryrker i en forestilling om at kommunen er ineffektiv. Det er frekt, mener Thorkildsen.

– Ifølge rapporten vil det koste Oslo kommune 145 millioner kroner ekstra å året i 2040 hvis kommunen skal drive alle sykehjem. Hva tenker du om det?

– Det er vanskelig å forholde seg til denne påstanden, når rapporten ikke gjør rede for hvordan de har framskrevet behovet for sykehjemsplasser, avslutter Thorkildsen.