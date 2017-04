Politiet: – Vi har gjennomført en kontrollert sprengning

Politiet bekrefter at de har gjennomført en kontrollert sprengning på Grønland i Oslo. En mann er pågrepet etter at det ble funnet en bombelignende gjenstand lørdag kveld.

– Vi har gjennomført en kontrollert sprengning av gjenstanden, sier innsatsleder Svein Arild Jørundland til VG.

Han sier videre at det er vanskelig å svare på om det var sprengstoff, men at smellet var høyere enn det apparatet som bombegruppa brukte. Han mener det tyder på at det er noe som har gått i lufta.

– Nå er bombegruppa på nytt fremme og undersøker hvilken effekt det de nettopp gjorde har hatt. Så må vi undersøke om det er flere ting det borte som vi må gjøre noe med, før vi kan slippe opp sperringene, sier Jørundland.

Tidligere lørdag kveld opplyste politiet at de har kontroll på en mann som er brakt inn til avhør etter at en bombelignende gjenstand ble funnet på Grønland i Oslo. Mannen har status som mistenkt.

Ikke stort skadepotensiale

Like etter klokken halv ett hørte man et smell på stedet, som tyder på at politiet har gjennomført en kontrollert sprengning av gjenstanden.

– Roboten til bombegruppa har skutt et skudd mot gjenstanden. Nå gjenstår det å sjekke at den er uskadeliggjort. Det må undersøkes om den er destruert på ordentlig måte, og det er ikke et arbeid man forhaster seg med, sier operasjonsleder Vidar Pedersen.

VGs reporter på stedet sier at det er satt opp sperringer fra Motzfeldts gate til Christian Kroghs gate.

Ifølge politiet er det snakk om en gjenstand som trolig ikke har stort skadepotensiale. Sperringene er opprettet for å holde folk unna til vi har fått undersøkt stedet, skriver politiet på Twitter.

Ifølge VGs reporter på stedet er sperrene utvidet 10 til 20 meter.

Innsatslederen på stedet, Svein Arild Jørundland, sier at det har vært snakk om en kasse på 30 ganger 30 cm, som ble funnet ved brua i Grønlandsleiret.

– Den er av en sånn størrelse at vi tror ikke den har et stort skadepotensiale, men vi er nødt til å undersøke den. Vi har satt tilstrekkelige sperringer, slik at publikums sikkerhet er ivaretatt, sier Jørundland.

Har bedt folk om å gå inn

– Vi har også kontroll på en del vitner, som er tatt med inn til politihuset for avhør, sier innsatslederen.

Han kan ikke si noe mer om hvorfor politiet vurderte gjenstanden som mistenkelig, eller noe mer om den pågrepne mannen.

Fuat Bas var på Grønland lørdag kveld. Han forteller at han nettopp var ferdig på jobb da han så en person som rullet et eller annet, og valgte å varsle politiet.

– Jeg tenkte kanskje at det var hasj. Jeg var heldig, for politiet var rett i nærheten, sier han.

Vitner som har vært i kontakt med VG forteller at det er flere politibiler og ambulanser på stedet.

På twitter er det flere som forteller at politiet har bedt folk om å gå inn eller bak sperringene av et større område.

Dette skriver Mads Wam Schneider:

Til VG sier Schneider på telefon at han og de andre på stedet tar det hele med ro.

– Jeg satt på en bar da en sivil politibil kom med blålys og sperret av gaten. Folk er ganske rolige, men de har sperret av et stort område, sier han.

PÅGREPET: En mann er pågrepet etter funn av bombeliknende gjenstand på Grønland i Oslo. Foto: Mads Wam Schneider

– Skremmende

Malin Myrvold (23) og en vennegjeng feirer en bursdag i en leilighet rett over det avsperrede området og forteller at de har blitt bedt av politiet om å holde seg innendørs.

– Alt er sperret av. Alle restauranter og butikker er stengt og gaten er tom. Der er både politi og ambulanse, forteller Myrvold.

Hun og venninnene opplever det som spesielt skremmende etter gårsdagens angrep i Sverige.

– Det er skikkelig skremmende. Vi håper at det de har funnet er alt, at de ikke finner mer, og at det går bra.