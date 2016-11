Politiet advarer mot svindlere: Eivind og Kari nektet å slippe inn «TV-mann»

Mannen insisterte fem-seks ganger på at han måtte fikse TV-en. Ekteparet Eivind og Kari sto på sitt – han skulle ikke inn i huset.

– Vi var overbevist om at dette var noe tull, sier 87 år gamle Eivind, som ikke ønsker etternavnet sitt i avisen, til VG.

Det var i slutten av august at hustelefonen ringte i rekkehuset til det eldre ekteparet på Oslos østkant.

Mannen i telefonen hevdet at han jobbet for TVNorge, og fortalte at han skulle komme til dem for å installere flere TV-kanaler for dem. Han spurte om ekteparet hadde fått informasjonsskrivet i posten.

– Jeg svarte at vi ikke hadde fått noe brev. Mannen sa at siden han likevel var i nærheten, så kunne han bare svinge innom oss med en gang. Vi bestemte oss for å møte ham utenfor, forteller Eivind.

Denne uken gikk Oslo politidistrikt ut og advarte mot en bande med «TV-svindlere» som rundstjeler eldre. De siste 14 dagene har politiet loggført ti slike saker i hovedstaden.

Fredag gikk politiet ut med anonymiserte bilder av to menn som de knytter eldrebedrageriene. I et tilfelle tappet banden offerets bankkonto for 70.000 kroner.

– Dannet og pent kledd

Ekteparet Eivind og Kari fikk besøk av en «TV-mann» allerede i slutten av august.

– Han virket ordentlig, var dannet og pent kledd. Han snakket pent, med litt aksent, sier 94 år gamle Kari.

Det var ektemannen som tok seg av snakkingen med mannen, som de anslår var 25–30 år gammel.

– Vi hadde bestemt oss for at han ikke skulle inn i huset. Han insisterte og maste fire-fem-seks ganger at han måtte inn for å se på TV-en vår. Jeg sa «nei, nei, nei», sier Eivind.

Det var først da 87-åringen spurte om å få se mannens identitetskort, at han roet seg, for han hadde ikke noe identitetskort å fremvise.

– Da sa han at han skulle til en vei som het det samme som vår i Lørenskog. Men jeg har sjekket, det finnes ingen veier som heter det samme i Lørenskog. Deretter forsvant han i en bil. Dette blir spekulasjon, men det kan ha vært en mann til i bilen, for den forsvant så fort etter at mannen satte seg inn i den, sier Eivind.

87-åringen varslet både politiet og de 30 andre naboene i tomteselskapet som han og kona er en del av. VG har lest e-posten han sendte til naboene i august. Ingen av de andre naboene har fått besøk av «TV-mannen».

– Ikke betal

Politiets beskrivelse av fremgangsmåten til banden som har herjet i Oslo den siste tiden, minner om det ekteparet Eivind og Kari opplevde.

– De ringer på forhånd og sier de skal sjekke dekoderen eller TV-signalet. Det er én eller to som oppsøker de eldre i etterkant. De kan også ha ID-kort som viser at de kommer fra Get eller Canal Digital, sier politioverbetjent Audun Jevnaker til VG.

Politiet gikk ut i går for advare publikum – særlig de eldre – slik at ingen blir ofre for banden i løpet av helgen.

UNDERSØKTE: Eivind ringte til TVNorge for å høre om mannen virkelig kom fra dem, slik som han fortalte. – De fortalte at de ikke har folk som gjør slike oppdrag, sier 87-åringen. Her i sofaen sammen med kona Kari. Foto: , Trond Solberg

– Disse bedrageriene pågår nå over hele Oslo. Det er veldig viktig at man ikke betaler dersom man blir oppsøkt av disse personene, påpeker Jevnaker.

Politiet har følgende beskrivelse av mennene:

– Det er pent kledde menn i 20-årene. De snakker norsk med svensk aksent og de skarrer på r-ene, opplyser Jevnaker.

Etter at «TV-mennene» har kommet seg inn, sjekket TV-en, så ber de ofrene om å betale på stedet. De tar ikke penger, men har med seg en falsk kortterminal som lagrer kortinformasjon og PIN-kode.

– Skikkelig griseri

Dermed har bedragerne alt de trenger for å tappe kontoen. Det største beløpet de har klart å tappe er 70.000 kroner, i andre tilfeller har de fått ut noen tusenlapper.

– De tar ut så mye som er mulig, sier Jevnaker.

87 år gamle Eivind er overbevist om at han og kona ble forsøkt svindlet av en mann med forbindelse til banden som herjer i Oslo.

– Jeg er ganske sikker på at det er en sammenheng. Det er veldig kynisk at de går etter oss seniorer. Det er noe skikkelig griseri, sier Eivind.

