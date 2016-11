Plutselig hadde veien blitt til skiløype. Søppelbilen satt bom fast

Sjåføren har kjørt den samme ruten i Nordmarka i Oslo i hele høst, opplyser Veireno, men plutselig var det snø og skispor der.

Siden selskapet Veireno tok over søppeltømmingen i Oslo den 3. oktober, har det rådet kaos på søppeltømmingen i hovedstaden. VG har tidligere skrevet om bygårder som ikke har fått hentet søppel på en måned og klagestorm mot kommunen.

I dag forvillet en søppelbil seg ut i skiløypene ved Nordmarkskapellet under søppeltømmingen.

– Jeg kom rundt svingen og plutselig sto det en stor bil midt i løypa, sier Anders Andersen til VG.

– De har kjørt kanskje to kilometer på skispor, sier Andersen, og påpeker at veien er så smal at det er vanskelig å snu der.

– Kjørte rett og slett feil



Forklaringen viser seg å være veldig enkel.

– Bilen kjører den ruten daglig, men når snøen har kommet har det blitt skispor der, så bilen kjørte rett og slett feil, sier administrerende direktør Jonny Enger i VT gruppen til VG.

SKILØYPE: Da Anders Andersen kom susende rundt en sving på ski, sto det en søppelbil midt i løypa. Foto: Privat

Han opplyser at søppelbilen er på veiene igjen nå, etter litt hjelp fra Viking. Sjåføren har kjørt den samme ruten i hele høst, på den skogsveien, men plutselig var det vinter og skispor der.

– Han gjør ikke det igjen, neste gang kjører han riktig, sier Enger.

Dette har skjedd med Oslo-søppelet



Veireno vant anbudet for søppeltømming i hele Oslo på tampen av forrige bystyreperiode og tok over ansvaret 3. oktober i år.

Et av problemene som oppsto var at selskapet manglet små nok biler til å komme inn i garasjeanlegget der søppelrommene ligger.

OKTOBER: ROTTEMAT. Bildet viser en søppelbinge i Dalsbergstien på Bislett / St.Hanshaugen i slutten av oktober. Foto: Magnus Newth / VG

Renovasjonsetaten varslet for to uker siden at de vil skrive ut dagbøter til Veireno hvis søppeltømmingen ikke ble opprettholdt.

– Restavfallet er i rute



Veireno har jobbet på spreng med å hente søppelet som hoper seg opp, men fortsatt ligger det søppelhauger i bygårder i Oslo.

– Restavfallet er i rute, men vi henger igjen med papiret, fordi det er lengre syklus på papir. Men vi setter inn mer ressurser på det. Det jobbes med det, men det er beklagelig for dem som fortsatt opplever dette, sier Enger i Veireno til VG.

SKRYTER: – Kommunens ansatte jobber virkelig på spreng. Jeg må virkelig rose de som står på for dette, sier byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) under et besøk ved Haraldrud gjenbruksstasjon på Brobekk i Oslo den 24. oktober. Her avbildet med driftsleder Mads Oudmayer. Foto: Trond Solberg , VG

Renovasjonsetatet melder at det har vært et normalnivå på søppelinnhentingen denne uken og forrige uke.

– Innsamlingen av plastemballasje, mat- og restavfall har stabilisert seg på et høyt nivå. Samtidig har noen ruter og områder vist seg å være mer utfordrende enn andre, og dessverre har en del kunder ikke opplevd at klagene har blitt effektuert innen rimelig tid, skriver direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes i en pressemelding tirsdag.

