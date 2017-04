Oslo kommune kjøper tilbake Hafslund

Oslo kommune vil kjøpe hele Hafslund-konsernet. Avtalen er den største krafttransaksjonen som er gjennomført i Norge.

Oslo Kommune og Fortum har nå inngått en avtale der Oslo kommune byr på hele kraftselskapet Hafslund og blir eneeier av selskapet, ifølge en melding onsdag.

Oslo Kommune og Fortum eier samlet per i dag 91,3 prosent av stemmene og 87,83 prosent i Hafslund.

Oslo kommune har nå kommet til enighet med det delvis statseide finske energiselskapet Fortum om at Oslo kommune vil bla opp for å sikre seg resten av aksjene i selskapet.

Deler opp selskapet



Hafslund-aksjen sluttet til 88,25 kroner på Oslo Børs tirsdag, noe som priser selskapet til nær 10,2 milliarder kroner.

Oslo kommune vil ta kontrollen i Hafslund gjennom et nytt selskap, som både skal overta aksjene fra Fortum og Oslo kommune. Ettersom de to kontrollerer over 90 prosent av aksjene allerede, vil Oslo kommune gjennomføre tvangsinnløsing av de resterende aksjonærene som eventuelt ikke godtar tilbudet, med loven i hånd.

Deretter skal selskapet fisjoneres (deles opp): Kraftproduksjonen skal være heleid av Oslo kommune, som allerede er stor krafteier gjennom sitt selskap E-co energi.

Grønt skifte



VG kjenner til at Oslo-byrådet leger vekt på et sterkere offentlig eierskap av kraft og elektrisitetsforsyningen i kommunen.

Hafslund-oppkjøpet er en del av denne strategien. Transaksjonen som skal offentliggjøres klokken 09 onsdag blir også kommunisert som en del av kommunens grønne skifte.

Gjennomføringen av kjøpet og mellom Oslo kommune og Fortum er betinget av bystyrets godkjenning av transaksjonsavtalen og konkurranserettslige myndigheter (Konkurransetilsynet i Norge, Sverige og Finland) og Olje- og energidepartementet.

Gjennomføringen av overføringen skal etter planen finne sted i løpet av tredje kvartal 2017.