Oslo Frp ber om at dieselforbudet avblåses umiddelbart

Etter drøyt tre timer med dieselforbud i Oslo, mener Fremskrittspartiet at byrådet bør innse at tiltaket er feilslått.

– Byrådet beskrev muligheten for dieselforbud som et akuttiltak. Når det i dag viser seg at problemet ikke er akutt, må et tiltak som rammer så mange så hardt, avblåses med umiddelbar virkning, sier samferdselspolitisk talsmann Tommy Skjervold i Oslo Frp.

– Hva får deg til å si at det ikke er akutt?

– Jeg ser at luftkvaliteten lyser grønt overalt, mens det var varslet at det skulle lyse rødt. Da har beregningene vært gale, og man bør avblåse forbudet, sier Skjervold.

Han understreker at Oslo Frp aldri har vært tilhengere av å innføre et dieselforbud, fordi partiet mener tiltaket er for kostbart for innbyggerne.

SAMFERDELSPOLITISK TALSMANN: Tommy Skjervold i Oslo Frp. Foto: Oslo kommune

– Den rødgrønne regjeringen oppfordret til kjøp av dieselbil i 2007. Da kan vi ikke løse dette problemet med å forby innbyggerne å kjøre slike biler. Vi er nødt til å se på andre mulige tiltak, sier han.

– Hvilke tiltak foreslår dere?

– Byrådet burde tilrettelegge kollektivtrafikken ved å utvide tilbudet på disse dagene. Dessuten kan det gjerne være gratis å reise kollektivt disse dagene, sier han.

– Vi foreslo i vårt alternative budsjett å bruke 15 millioner kroner mer enn byrådet på kollektivtrafikken, men ble ikke hørt. Det kjenner folk konsekvensen av i dag når de står på stappfulle busser og t-baner.