Oslo-budsjettet: MDG får ikke til billigere billetter på buss og bane

På riksplan vil Miljøpartiet De Grønne kutte prisene på buss, tog og bane med 20 prosent. I Oslo-budsjettet nøyer MDG, Ap og SV seg med å «jobbe for å få til en avtale med Akershus for å unngå prisøkning.»

Årsaken er at MDGs egen miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, og andre Oslo-politikere i 2016 avtalte med sine kolleger i nabofylket Akershus å skru opp kollektivprisene.

Nå forsøker Berg og Oslobyrådet å justere på dette, viser Oslobudsjettet.

– Oslopakke 3-avtalen legger opp til økning i Ruters billettpriser. Byrådet vil sikre konkurransedyktig kollektivtransport og vil jobbe for å få til en avtale med Akershus fylkeskommune for å unngå en prisøkning, skriver byrådet i Oslobudsjettet som blir lagt frem onsdag.

Det settes av 46 millioner kroner i 2018 og 95 milioner kroner i 2019 for å legge til rette for dette, viser dokumentets klimabudsjett. Målsettingen er en reduksjon i utslipp fra 1,226 millioner tonn CO2 i 2015 til 1,054 millioner tonn i løpet av 2018.

– Flere kollektiv- enn bilreisende



Oslobyrådet viser til at 2016 var det første året med flere kollektivreiser enn bilreiser i Oslo, hvorav Ruter hadde en trafikkvekst på 4,9 prosent.

Men i den omfattende Oslopakke 3-avtalen som i realiteten er et gedigent spleiselag for å finansiere store kollektivsatstinger og ny E18 mellom Oslo og Asker, er det en forutsening at både kollektivpriser og spesielt bomprisene skal øke i årene fremover.

I klimabudsjettet for 2019 nøyer Oslobyrådet og MDGs samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg seg med følgende formulering om viktige satsinger i 2018:

– Sikre at kollektivtrafikken har billettpriser som er konkurransedyktige mot privatbilen.

– Om vi skal unngå billettprisøkningen som er i Oslopakke 3-avtalen, må vi få med Akershus. Hvis ikke må vi se på andre muligheter for å gjøre det bedre for kollektivreisende, sa samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til Aftenposten tidligere denne uken.

Frykter flukt fra Oslopakken



Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus mener imidlertid at Oslo-byrådet nå må stå stødig på avtalen om at også kollektivtakstene må opp.

Hun minner om at det er en forutsetning i Oslopakke 3-avtalen at også de kollektivreisende skal ta sin del av regningen for ny T-banetunnel i Oslo, ny Fornebubane og de andre store tiltakene i pakken.

– Som felles eiere av Ruter, så må Oslo og Akershus være enige om takstnivået. Som avtalepartnere i Oslopakke 3, har vi skrevet under på en avtale som gir føringer om taktstnivået i årene fremover. Vi er blitt enige om hvordan disse økonomiske byrdene skal fordeles for å finansiere en stor utbygging av kollektivtrafikk. Hvis Oslo vil gå bort fra avtalen om en økning av kollektivsatsene, da går de jo bort fra Oslopakke 3-avtalen. Det betyr i så fall at vi i Akershus ikke vil være forpliktet til å øke satsene i bomringen som forutsatt i avtalen heller, sier Anette Solli til VG.

– Kapasitet viktigere enn pris



– Mange synes det er for dyrt å ta trikk, buss og bane i Oslo og Akershus. Bør ikke prisene ned for å få flere brukere?

– Det viktigste er at kollektivtilbudet blir bygget ut til å bli enda bedre. Vi trenger pengene for å gjøre disse store investeringene, for eksempel ny sentrumstunnel i Oslo, som er et kjempeprosjekt, svarer Solli.

• Av andre nyheter på samferdselsområdet, så skal kollektivkapasiteten økes med fem prosent i 2018.

• Det skal innfases utslippsfri kollektivtransport med buss og ferje.

• Det skal videreføres en sterk satsing på utbygging av sykkelveier og trappe opp og utvides en såkalt høystandard drift av sykkelveinettet.

• Det blir økt utbygging av ladepunkter for elbil, i form av hurtigladere, semihurtigladere, gateladere, samt støtte til etablering av ladeinfrastruktur i borettslag.

• Satsingen på bilfritt byliv skal videreføres med 39 millioner kroner i 2018.