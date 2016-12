Ole Edvard Antonsens vannregning: 1,5 millioner kroner

Trompetist og musiker Ole Edvard Antonsen (54) har klaget til Oslo kommune. Årsak: Han har fått en avgiftsregning på 542 299 kroner. Samlet utgift foreløpig: 1,5 millioner kroner.

Antonsen har sprengt og gravd så mye på familiens eiendom i Holmenkollen, et par skihopp fra Stein Erik Hagens hus i skyggen av Holmenkollbakken, at pengene har rullet ut av kontoen. Årsaken er at han har fulgt kommunens pålegg om å tilknytte boligen til det kommunale vann- og avløpssystemet. Nå har Huseiernes Landsforbund på vegne av Ole Edvard Antonsen sendt en klage til Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

I brevet fremkommer det at han allerede har brukt opp mot en million kroner på arbeidet.

Og i høst kom det en regning i posten fra kommunen:

Han kreves i tillegg for 542.299 kroner i tilknytningsavgifter.

«Det har foreløpig kostet ham kr 1 500 000 kroner å etterfølge Oslo kommunes pålegg om tilknytning og ennå er ikke alt anleggsarbeid ferdig», skriver advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund i klagen på vegne av Antonsen.

Tomten er på fem mål. Derfor er avgiften så høy: Avgiften beregnes ut i fra hvor stor tomten er.

– For høyt



Leisner mener det fremstår som meget urettferdig, da kommunens regulering av eiendommen begrenser utbyggingsmulighetene kraftig:

Reguleringen begrenser utnyttelsesgraden til 0,15 prosent, skriver han, trolig blant annet som følge av eiendommens nærhet til Marka.

Det betyr at bare 15 prosent av eiendommen kan utbygges.

«Vi antar at grunnen til at man beregner gebyret etter arealet, er at en stor eiendom normalt kan bebygges såpass at det vil forsvare et meget høyt gebyr», skriver advokat Leisner og konkluderer:

«Å betale over en halv million kroner i tilknytningsavgift for en eiendom som bare kan bebygges med 750 kvadratmeter, er etter alle målestokker for høyt. Etter vår oppfatning må det være mulig å beregne avgiften på en annen måte når resultatet av det kommunale regelverket blir sterk urimelig», skriver Leisner.

TRAVLE TIDER: Ole Edvard Antonsen reiser landet rundt på førjulskonsert i ukene før jul. Foto: Gisle Oddstad , VG

Suksess – også økonomisk



I eiendomsregisteret fremkommer det at Antonsen kjøpte huset i 2002 for 12 millioner kroner.

Den verdenskjente musikeren har 14 millioner kroner i formue, hadde en skattbar inntekt på 1,7 millioner kroner i fjor og betalte 853.000 kroner i skatt.

Han eier også en eiendom på Geilo sammen med samboer Tone Skjersåker Tufto, som er kjøpt for ni millioner kroner.

Han har siden 1995 også eid en fritidsbolig på Jomfruland i Kragerø, som han den gang betalte 2.250.000 kroner for.

På juleturne



Antonsen er for tiden på førjulsturne i Norge, hvor han blant annet besøker Bergen og Kongsberg denne uken, med forestillingen Desemberstemninger (ekstern lenke) med Didrik Solli-Tangen og Stine H. Ulla.

Antonsen ønsker å ha fokus på turneen og ønsker ikke å svare på VG henvendelse.

– Utnyttelsesgraden har ingen betydning



Kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune svarer på generelt grunnlag.

– Tilknytningsavgiftene for vann og avløp er engangsavgifter. De fastsettes i forhold til eiendommens grunnareal.

– Huseiernes Landsforbund har innvendt at den kommunale reguleringen bare gjør at 15 prosent av tomten kan utnyttes: Det er altså lite potensial for å bygge ut eiendommen utover hovedbolig?

– Utnyttelsesgraden av tomten har ingen betydning for beregning av tilknytningsavgiftene for vann og avløp. Det er altså tomtestørrelsen som avgjør tilknytningsavgiften, sier hun.