Ny person pågrepet i bortføringssaken i Oslo

Politiet har etterlyst to menn som ble fotografert ved stedet hvor en mann ble bortført i forrige uke. I dag pågrep de én person.

Politiet har denne uken etterlyst to menn med bilder og video etter at en person skal ha blitt bortført på en parkeringsplass i Herregårdsveien på Ljan sist torsdag.

I dag gjorde de en ny pågripelse i saken, melder Nettavisen. Avisen skriver at mannen ble kalt inn som vitne, men ble pågrepet fordi han hadde likhetstrekk med en etterlyst person.

SPORLØST BORTE: Det ble satt opp sperrebånd på stedet hvor et vitne så en mulig kidnapping i Herregårdsveien i Oslo. Politiet har lett etter tekniske spor i håp om å finne ut hvem det var som ble dyttet inn i bilen. Foto: Tor Aage Hansen

– En mann ble pågrepet, men vi er ikke helt sikre på at det er en av dem vi har

etterlyst. Nå i kveld driver vi og sjekker alibi, sier politiadvokat ved Oslo politidistrikt Frank Jensen til Nettavisen.

Han opplyser at personen vil bli løslatt i kveld, dersom han kan redegjøre for et alibi.

Frykter mann kan være drept

Forrige torsdag fikk politiet melding om at en mann i Herregårdsveien i Oslo ble dyttet inn i en bil av to mennesker som var iført finlandshette.

Politiet frykter denne mannen kan være kidnappet og i verste fall drept, men har ikke greid å finne identiteten på mannen. På mandag etterlyste politiet to menn med bilde.

– Vi frykter for at det skal skje noe alvorlig med vedkommende, i ytterste konsekvens drap. Vi går derfor ut med disse usladdede bildene i håp om å få inn tips om hvem disse to er. Vi håper på denne måten å finne ut hvem offeret er, skrev etterforskningslederen i en pressemelding mandag ettermiddag.

NRK skriver i dag et én av de to mennene på bildet er identifisert og etterlyst internasjonalt.

Totalt fire personer pågrepet



Totalt fire menn er nå pågrepet og siktet for grov frihetsberøvelse i saken.



To av de siktede mennene – som begge er 29 år gamle – knyttes til et kriminelt miljø på Holmlia i Oslo og er også siktet for en annen frihetsberøvelse med bil i hovedstaden i vinter, ifølge VGs opplysninger.

Den tredje mannen (25) som er pågrepet i saken er tidligere domfelt for narkotikalovbrudd.