Minst 80 av Oslos rikeste fikk miljøpenger: Petter Stordalen vil ikke ha

Petter Stordalen (53) sier han har brukt flere millioner kroner på å sette inn bergvarmeanlegg i sine to eneboliger på Bygdøy. Det har han betalt selv.

Eier av hotellkjeden Choice bor i Christian Benneches vei 6 på Bygdøy, sammen med sin kone, Gunhild Stordalen. Etter at Stordalen kjøpte boligen i 1997, har han ifølge flere medier brukt flere titalls millioner kroner på å pusse opp boligen.

Deriblant flere millioner kroner på å sette inn et bergvarmeanlegg for å varme opp huset.

Til det har han ikke mottatt en eneste krone i offentlig støtte, ifølge han selv.

– Jeg synes ikke at jeg har behov for offentlige subsidier for å bedre mitt miljøregnskap på privaten, sier Stordalen til VG.

Millionærer fikk tilskudd

VG har krysset oversikten over hvem som har fått energitilskudd fra Oslo kommune med skattelistene for 2015. Det viser at minst 80 personer bosatt i Oslo og med en formue på over 49 millioner kroner, har mottatt tilskudd fra Oslo kommunes klimafond i perioden 1997 og frem til i fjor høst.

Bakgrunn: Miljøpenger til Oslos rike

Pausvillaen: Gunhild og Petter Stordalen bor i den såkalte Pausvillaen på Bygdøy, som ifølge Wikipedia er en slottslignende villa bygget i 1907 av stålgrosserer Ole Paus. Villaen er i nybarokk og jugendstil, og har et boareal på 1200 kvadratmeter. Under andre verdenskrig ble den brukt som sommerresidens av Josef Terboven.

– Hva synes du om at andre rike personer benytter støtteordninger for å bli mer miljøvennlige?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Stordalen.

Petter Stordalen har ifølge ligningen for i fjor en formue på 130 millioner kroner. Men trolig er han god for langt mer:

Ifølge Kapital, er Stordalen Norges niende rikeste mann med en formue på 18 milliarder kroner.

OSLOFJORDEN: Petter Stordalen hus på Bygdøy. Foto: Markus Aarstad , VG

Til VG sier Stordalen at om tiltaket var lønnsomt, ikke var en del av beregningen, da han valgte å sette inn bergvarme i Christian Benneches vei 6.

– Jeg må rydde opp i mitt eget private miljøregnskap. Mitt motiv for å gjøre det var av hensyn til miljøet. Økonomiske parameter var ikke inne i det i det hele tatt, sier Stordalen.

Har hatt oljefyr

I tillegg til eneboligen han selv og kona bor i, eier også Stordalen boligen hvor ekskona, Ingrid F. Stordalen bor, i Christian Benneches vei 12. Ifølge tilskuddslistene VG har fått fra Oslo kommune, har ingen av de to adressene i Christian Benneches vei mottatt tilskudd.

Ifølge Petter Stordalen er det også her satt inn et bergvarmeanlegg, som han selv har fullfinansiert.

Ifølge Oslo kommunes nettsider, har det vært oljefyr i begge adressene, men disse er fjernet, sier Stordalen.

Energitilskudd i Norge: **Statlige Enova har siden oppstarten i 2001 gitt ut 4,4 milliarder kroner til ulike prosjekter for å gjøre bygg og boliger eid av bedrifter og privatpersoner i Norge mer energivennlige. **Enova har satt et tak for hvor mye de gir i tilskudd per tiltak. For eksempel utbetales maks 30 000 kroner i tilskudd til å skifte ut oljefyr og erstatte den med luft/vann varmepumpe. **Siden oppstart i 2001 har Enova bidratt til mer enn 7000 prosjekter som har gitt en samlet besparelse på 22 TWh energi. Kilde: Enova

– I mine private boliger er det ingen oljefyrer, sier Stordalen.

Christian Benneches vei på Bygdøy ligger ikke langt unna Huk Terrasse, hvor Høyres parlamentariske nestleder, Nikolai Astrup bor. Hvordan Astrup forsvarer tilskuddsordningen, kan du lese her.

I Choice-kjedens hovedkontor i Fredrik Stangs gate på Frogner i Oslo, står det derimot en oljefyr, ifølge Stordalen. Ifølge han, fyres den opp kun på svært kalde dager, og da med det Stordalen beskriver som miljøvennlig olje.

Men helt fri for offentlige subsidier er Stordalen derimot ikke:

For flere av hotellene i Choice-kjeden, har Stordalen benyttet tilskudd fra Enova, for enten å bytte ut oljefyr eller gjøre andre miljøtiltak på byggene.