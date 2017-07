Melding om at fire personer er skutt på utested i Oslo

Politiet har fått melding om at fire personer er skutt på utestedet Blå i Oslo.

Et vitne på stedet forteller til VG at hun hørte fire skudd, og at det i øyeblikket er minst syv politibiler og tre ambulanser til stede.

Det er foreløpig ikke kommet flere detaljer om hva som er skjedd på utestedet som ligger i Brenneriveien ved Akerselva.

«Ikke kapasitet til å besvare media på tlf enn så lange. Vi kommer tilbake med ytterligere opplysninger», skriver politiet på Twitter.

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 02.30 natt til søndag.

Konsert- og skjenkestedet i Brenneriveien åpnet i 1998 og ligger i et gammelt industrilokale, tvers over elven ved den nedre delen av Grünerløkka.