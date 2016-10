MDG-Lan vil ikke gi prisavslag etter søppelkaoset

I to uker har søppelet hopet seg opp rundt om i Oslo. Men bystyret vil hverken gi innbyggerne avslag i søppelgebyret – eller si opp avtalen med Veireno.

Selskapet Veireno har vært i hardt vært etter at de tok over søppeltømmingen i Oslo 3. oktober. Renovasjonsetaten i Oslo kommune har mottatt minst 5.500 klager fra misfornøyde kunder.

MDG-byråd Lan Marie Berg mener det er under enhver kritikk.

– Det er uakseptabelt at avfall ikke blir hentet, og kommunen og Veireno jobber nå på spreng med å rydde opp i situasjonen, blant annet ved å samle inn avfall også i helgene, sier Berg, som er byråd for miljø og samferdsel.

Allerede på torsdag hevdet kommunen at situasjonen nærmet seg normaltilstand, men samme dag besøkte VG en bygård på St. Hanshaugen, der søppelet ikke hadde blitt hentet på to uker.

– Store investeringer



Men til tross for utfordringene, vil ikke bystyret gi avslag i søppelgebyret.

Av landets 20 største kommuner har Oslo det nest høyeste gebyret, ifølge en rapport skrevet av De Facto i 2015. Det er dobbelt så høyt som i Trondheim, som har en kommunal ordning.

For å tømming av én beholder, én gang i uken, betaler Oslo-borgerne i år 4.080 kroner i årsgebyr.

Renovasjonsavgiftene i utvalgte kommuner (2014) Tromsø – 3747 (Kommunalt foretak) Oslo – 3449 (Privat aktør) Kristiansand – 3140 (Privat aktør) Arendal – 3076 (Privat aktør) Skedsmo – 2891 (Privat aktør) Trondheim – 1388 (Kommunalt foretak) Kilde: DeFacto

– På grunn av de store investeringene som er gjort blant annet i nye kildesorteringsanlegg har byrådet ingen planer om å redusere gebyret, sier Berg, men legger til:

– Byrådet er opptatt av å holde avfallsgebyrene så lave som mulig, og har ikke foreslått noen økning i 2017.

Rødt krever oppsigelse



Avgjørelsen vekker kraftige reaksjoner fra Bjørnar Moxnes i Rødt. Han mener det ville vært på sin plass både å senke avfallsgebyret og å si opp avtalen med Veireno.

KRITISK: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Ole Berg-rusten , NTB scanpix

– Det er hårreisende at det ikke blir billigere eller engang et avslag for innkjøringsperioden. Jeg tror ikke Oslo-folk som har søppelet sitt flytende rundt, liker tanken på at deres skyhøye avfallsgebyrer går rett inn i profittmarginene til Veireno, sier Moxnes til VG.

Han mener Veireno har brutt avtalen med kommunen.

– Anbudet er et arvestykke fra forrige periode, men at et rødgrønt byråd insisterer på at Veireno skal holde på i Oslo de neste fem årene er mildt sagt rart. Når kontrakten er brutt på denne måten kan byrådet fint heve den, i stedet for å videreføre feilslått borgerlig politikk på den måten, sier Moxnes, som også krever svar på hvilke konkrete tiltak byrådet gjør for å hindre at renovasjonsmidlene ikke går til berikelse av enkeltpersoner.

TØMMER SØPPEL: Veireno sier de jobber på spreng med å hente søppelet som har hopet seg opp i Oslo. Foto: Werner Juvik , Fagbladet

– Kontroll og åpenhet



Lan Marie Berg sier det er uaktuelt å avslutte kontrakten.

– Byrådet har ingen planer om å rekommunalisere renovasjonstjenestene, men det er veldig viktig for oss at det stilles klare krav til lønns- og arbeidsvilkår for alle som leverer tjenester til Oslo kommune og våre innbyggere. Gjennom den nye avtalen sikrer vi også mer åpenhet og mulighet for kontroll enn tidligere, ved at det ikke benyttes underleverandører, sier byråden.

– Gjennom en åpen konkurranse har Oslo kommune valgt leverandør av renovasjonstjenester blant annet ut fra miljøkriterier, kvalitet på tjenesten og pris. Selskapet som vant hadde lavest pris av dem som deltok i konkurransen. I kontrakten har kommunen stilt en rekke krav til selskapet når det gjelder arbeidsforhold, kvalitet på tjenesten og forbud mot bruk av underleverandører, og Veireno har nå ansvaret for driften av renovasjonstjenestene i tråd med betingelsene i kontrakten, sier Berg.

Lover snarlig løsning



Ifølge Renovasjonsetaten ble det torsdag samlet inn 468 tonn avfall, den høyst innsamlede mengden siden Veireno overtok. Videre skriver de at etaten får stadig færre klager, og at det gjennomføres fortløpende kontroller over tømminger der det har blitt mottatt flere klager.

Fredag hevdet den tillitsvalgte for søppeltømmerne at de blir truet til å jobbe overtid for å hente ta igjen etterslepet, noe selskapet avviste.