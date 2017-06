Maskerte personer skapte frykt på T-banen i Oslo

Skrekkslagne passasjerer var vitne til at minst ni maskerte menn løp mot en T-banevogn på Bogerud stasjon i Oslo. Så startet taggingen.

– Jeg satt på T-banen og ventet på at den skulle kjøre da jeg plutselig så mange personer i maske stå utenfor, forteller mannen (60) som har filmet taggerne, og som ønsker å være anonym.

– Det luktet bensin og jeg ble redd. Det ble alle andre også, så alle løp ut. Noen løp skrikende ut i frykt for at det var noe veldig alvorlig, sier han.

Det var like før klokken ni fredag kveld at de maskerte personene stormet mot T-banen, som var i drift, ved Bogerud stasjon. De kastet en handlevogn i sporet foran den, slik at den ble hindret i å kjøre. Samtidig gikk de til angrep på flere vogner med spraybokser og tagget dem ned.

– Da jeg løp ut og så sprayflaskene, da skjønte jeg hva som skjedde. At det bare var snakk om et tagge-angrep, sier mannen.

60-åringen VG har snakket med, sprang 10–15 meter unna stasjonen og filmet hele hendelsen fra avstand. Han forteller at det var vanskelig å se hva de maskerte personene tagget, da det var mørkt på stedet.

Fikk pulsåren kappet: – Skulle bare stanse tagging

Et annet vitne VG har snakket med beskriver også hendelsen som uoversiktlig. Han sier også at taggerne så veldig profesjonelle ut.

– De holdt på i flere minutter før politiet kom til slutt, sier mannen som også ønsker å være anonym.

Søkte med helikopter

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt forteller at taggerne hadde løpt fra stedet da politiet ankom stasjonen.

– Gjerningspersonene er fremdeles på fri fot, sier han.



– Vi brukte ganske lang tid på å søke etter dem, de hadde sprunget til alle kanter før vi kom, sier Gulbrandsen.

Han forteller at i tillegg til politi- og hundepatrulje, så ble det brukt helikopter i søket etter dem.

– Men vi fant ikke annet enn noe av taggeutstyret som ble brukt under hendelsen, sier han.



Politiet har snakket med flere vitner som var til stede da det skjedde. Operasjonslederen har ikke snakket med dem selv og kan derfor ikke si så mye om hendelsesbeskrivelsene.

– Folk oppfatter det selvsagt dramatisk når det skjer hærverk og folk løper fra stedet, sier han.

Ingen er foreløpig pågrepet i saken, men den er under etterforskning, opplyser Gulbrandsen.

Han sier imidlertid at slike hendelser skjer stadig i Oslo.

Bruker mange millioner kroner på taggerne



Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, sier også at taggere ofte sprayer ned T-banevogner.

– Dette skjer dessverre altfor ofte, hver uke, i større eller mindre grad. Vi bruker 30–40 millioner kroner i året på disse taggerne, sier han.

Ifølge Asperud blir alle tilfeller av tagging anmeldt til politiet. I tillegg har Sporveien et eget arkiv med taggernes signaturer. Samtidig er selskapet raske med å fjerne hærverket.

– Når sånne ting skjer får vi T-banen inn på verksted så raskt som mulig – for vi kjører ikke rundt med vogner som er tagget. Vi har et godt apparat for det, sier han.

Sporveiens kameraer på stedet viser minst ni maskerte personer.