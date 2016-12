Mann pågrepet etter tre branner på Tøyen i Oslo

En 69 år gammel mann ble natt til lørdag pågrepet, mistenkt for å ha startet tre branner på Tøyen i Oslo. Han hadde fortsatt sot på hendene da politiet hentet ham.

Politiet søkte natt til lørdag etter én eller flere gjerningspersoner etter tre branner i Tøyen-området.

– Vi har hatt tre saker hvor brannvesenet på stedet mener at det kan være påtent. Én i Sexes gate, én i Tøyengata og én i Hagegata, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Rune Ullsand, til VG.

Klokken 03.06 melder politiet at en mann er anholdt på Kampen i Oslo, mistenkt for ildspåsettelse

– Det er en mann på 69 år. Han ble nå pågrepet, etter at vi fikk et tips fra en som hadde lest på Twitter at vi søkte en mann som muligens hadde påsatt branner. Mannen hadde fortsatt sot på hendene da vi kom fram, sier Ullsand til VG.

– Vi har sikret spor, og det vil bli tatt avhør av ham. Så vil vi etterforske saken videre. Han er nå mistenkt, siktet for mulig ildspåsettelse, legger han til.

Nødetatene fikk den første meldingen om en brann i en blokk i Sexes gate like før klokken like før 01.00. Da var det ifølge politiet påtent under en veranda.

Ti minutter senere kom meldingen om en brann i Tøyengata, under et kvartal unna den første brannen. Samtidig som den første brannen var slukket kom det melding om ytterligere en brann, denne gangen i en søppelkasse i Hagegata.

– Det har ikke vært skade på personer, men vi har søkt og søker fortsatt etter aktuelle gjerningspersoner. Sakene blir etterforsket videre av kriminalvakta, sier Ullsand.

Ullsand bekrefter overfor Dagbladet at det er mer enn litt mistenkelig at tre branner oppstår på samme område innen et så kort tidsrom.

– Vi kan ikke si at det er samme person som står bak alle tre brannene, men vi søker også på aktuelle adresser vi kjenner til, sier han.