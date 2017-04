Mann knivstukket på hotell i Oslo – to siktet for grov kroppsskade

En kvinne og en mann er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette etter at en mann ble funnet knivstukket på et hotell i Oslo.

Kvinnen og mannen som natt til lørdag ble pågrepet mistenkt for å ha knivstukket en mann på et hotell i Oslo er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette, opplyser politiet.

– Kvinnen blir fremstilt varetektsfengsling tirsdag, og mannen blir løslatt nå i kveld, forteller Kai-Gunnar Schwed Nygård, Jourhavende politijurist til VG lørdag kveld.

Erkjenner ikke straffskyld

Politiet fikk klokken 04.04 først melding om slåssing i 9. etasje på hotell Comfort Xpress i Møllergata. Men da de første patruljene kom til stedet, ble det klart at én person var knivstukket inne på hotellet.

En mann og en kvinne ble så pågrepet inne på hotellet, og operasjonsleder Tor Jøkling opplyste lørdag morgen at de hadde mistanke om at kvinnen sto bak.

– Politiet har et brukbart bilde av hendelsesforløpet men vil ikke gå i detaljer på nåværende tidspunkt, forteller politijuristen.

Han opplyser at hverken kvinnene eller mannen har erkjent straffskyld for knivstikkingen.

Flere var vitner til hendelsen

I tillegg til de to siktede har politiet avhørt flere personer som var vitne til hele eller deler av hendelsesforløpet.

– Nå vil vi forsøke å innhente mer informasjon om fornærmede og hans skade, samt ta en vurdering på om vi vil innhente flere avhør med de vi allerede har snakket med, forteller Nygård.

Tidligere lørdag ble det meldt at fornærmede er alvorlig skadet, men ikke livstruende. Lørdag kveld opplyser politiet at tilstanden til fornærmede er stabil.