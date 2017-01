Luftforsker er redd dieselforbudet er for snilt

Seniorforsker Britt Ann Kåstad Høiskar i NILU er positiv til strakstiltak, men frykter at dieselforbudet i Oslo ikke er strengt og omfattende nok til å hindre dårlig luft.

Hun skal delta i vurderingen av effekten av kjøreforbudet for dieselbiler som innføres tirsdag klokken 06.00 på kommunale veier i Oslo.

Høiskar i Norsk institutt for luftforsking (NILU) mener tiltaket kunne ha vært langt mer treffsikkert for å virkelig få en effekt i form av bedre luft for folk i hovedstaden.

– Tiltaket er treffsikkert ved at det rammer dieselkjøretøy, men vi er usikre på om effekten blir god nok når så vidt mange kjøretøy er unntatt og forbudet gjelder kun for kommunale veier, sier Høiskar til VG.

Varselet innebærer at luften to ganger tirsdag skal krype over grensen i forurensningsforskriften, eller 200 mikrogram nitrogendioksyd (NO2) pr. kubikkmeter luft. Høiskar mener det tilsvarer «svært høy luftforurensing» i rushtidene.

Svevestøv



Mandag lyste det rødt på luftkvalitet.info sine målestasjoner flere steder i Oslo, men også på grunn av svevestøv og ikke høyt NO2-nivå som utløste dieselforbudet.

Høiskar i NILU er uansett opptatt av at kjøreforbundet for dieselkjøretøyet ikke er omfattende nok til å få den effekten man er ute etter.

– Her er det jo kun trafikken på kommunale veier som er omfattet av forbudet mot dieselbiler. I tillegg er det mange unntak, kommenterer Høiskar.

– Du mener forbudet burde ha vært mer omfattende for å få bedre effekt på Osloluften?

– Ja, jo flere dieselkjøretøyer som blir omfattet av et kjøreforbud, jo bedre effekt får du. Det kan bli vanskelig å vurdere effekten av tiltaket med mindre vi får tilgang på data som viser hvilken effekt tiltaket har hatt på antall dieselkjøretøy på veiene. Den type data har ikke NILU tilgang på, sier Høiskar.

LUFTEKSPERT: Britt Ann Kåstad Høiskar i Norsk Institutt for Luftforsking (NILU). Foto: , NILU

Tungtransport



På tross av at både utslipp fra vedfyring og svevestøv fra biltrafikk også gir uren Oslo-luft, er det tiltak for å hindre dieselbilenes utslipp i kald og stillestående Oslo-luft som gir best effekt når problemet er høye NO2-verdier, mener den erfarne luftforskeren.

– Veitrafikken og dieselbilene er hovedkilden til de NO2-nivåene. Men tunge dieselbiler og busser står for mellom 50 og 60 prosent av disse utslippene, mens diesel-personbiler slipper ut ca. 20 prosent. Derfor er det et svakere tiltak med kun kommunale veier, mange unntak og mye busstrafikk enn totalt dieselforbud på enkelte dager, sier Høiskar til VG.

Lastebileierne: Stort sett unntatt



Norges Lastebileierforbund skriver på sine nettsider at næringstransport stort sett er unntatt fra kjøreforbudet for dieselkjøretøy som innføres i Oslo tirsdag og onsdag.

– Men da må enten transporten kunne dokumenteres, eller så må en benytte lastebil med Euro VI-teknologi, ifølge forbundet.

LOKK AV DÅRLIG LUFT: Oversiktsbilde tatt fra Holmenkollbakken vinteren 2013, viser hvordan kaldt vær og forurensing fører til at luft presses ned i skoddehavet over Oslo. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Forbudet gjelder heller ikke for kjørebehov som kan dokumenteres med en oppdragsbekreftelse, kjøreseddel eller lignende. Det betyr i praksis at all næringstransport er unntatt, så lenge en kan dokumentere hensikten med kjøringen.

Kollektivtrafikk, kjøretøy i offentlig tjeneste og kjøretøy med persontransportløyve er også fritatt fra kjøreforbudet.

– Bergenseffekten enda mindre



I Bergen er det allerede innført såkalt oddetall- og partallskjøring utfra bilenes registreringsnummer på dager med høy luftforurensing.

– Dette har en enda mindre effekt enn det som nå innføres i Oslo. I Bergen skilles det ikke mellom diesel- og bensinbiler. Dermed blir effekten mindre. Mens usikkerheten i Oslo knytter seg til alle unntakene og at kjøreforbudet kun gjelder på kommunale veier, sier seniorforskeren til VG.