Kvinne i sekstiårene døde av avmagring i eget hjem – gigantbot til Oslo kommune

Selv om kommunen mottok flere bekymringsmeldinger om kvinnens helsetilstand ble det ikke iverksatt tiltak. I fjor høst ble hun funnet død av avmagring.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Det tok 16 dager fra kvinnen døde til hun ble funnet.

Nå er Oslo kommune ilagt en bot på 2 millioner kroner, og siktet for overtredelse av helsepersonelloven.

Til sammenligning ble Oslo kommune ilagt en bot på 500.000 kroner etter at en 83 år gammel kvinne frøs i hjel utenfor blokken hun bodde i 2012. Kommunen ble senere frifunnet i Oslo tingrett, og slapp å betale.

Det er politiet i Oslo som har tatt ut siktelse mot Oslo kommune for ikke å ha kartlagt kvinnens behov for omsorg og helsehjelp, samt ikke å sette i gang tiltak etter at det ble sendt inn bekymringsmeldinger.

I åtte måneder – i perioden januar til og med august 2015 – unnlot Oslo kommune å gi kvinnen nødvendig og forsvarlig omsorg og helsehjelp, står det i forelegget ilagt kommunen i august i år.

Kvinnen ble ifølge siktelsen overført fra Madserud sykehjem i Oslo i januar 2015 og til sitt eget hjem, hvor hun frem til mars 2015 mottok tjenester fra hjemmesykepleien og innsatsteamet i bydelen Ullern.

Les også: Demente Jorunn (83) frøs i hjel. Hun var alene 22 timer i døgnet.

«Flere bekymringsmeldinger»



Ifølge siktelsen fra politiet i Oslo ble tjenestene fra hjemmesykepleien da trappet ned, og deretter avsluttet uten at kvinnens behov for omsorg og helsehjelp var tilstrekkelig kartlagt.

Videre sier forelegget at Oslo kommune, bydel Ullern unnlot videre å iverksette «adekvate tiltak» da det kom inn flere bekymringsmeldinger knyttet til kvinnens helsetilstand.

Kvinnen, som var i sekstiårene, døde av avmagring i sitt eget hjem høsten 2015.



Frem til hun døde var kvinnen dermed uten et tilstrekkelig helse- og omsorgstilbud fra kommunen i fem måneder.

«For overtredelsen ilegges Oslo kommune v/ordføreren en bot til statskassen på kr. 2.000.000», står det i forelegget.

Frist for vedtagelse av forelegget ble satt til 15. november 2016.

Bydelsdirektøren: – Vi tar ansvar for det som har skjedd

Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten i Bydel Ullern i Oslo kommune sier følgende til VG om det som har skjedd:

– Dette er en tragisk og vond sak for alle. Særlig for de pårørende.Vi tar ansvar for det som har skjedd. Likevel, jeg vil understreke at alle innbyggere i Bydel Ullern skal føle seg sikre på at de får forsvarlig helsehjelp når de har behov for det, sier hun.

– Hva er Oslo kommunes standpunkt til forelegget?

– Vi tar ansvar for det som har skjedd. Kommunen er villige til å vedta forelegget, men er i dialog med politiet om størrelsen på boten, sier Joten.

– I forelegget står det at kvinnen var uten tilstrekkelig helse- og omsorgstilbud fra kommunen i fem måneder. Stemmer dette, og hvordan kunne det skje?

– Kvinnen mottok tjenester fra innsatsteam og hjemmetjeneste i bydelen fra 13. januar til 26. mars 2015, da tjenestene ble avsluttet. Hun ønsket å klare seg selv. Det kan være vanskeligere å yte helsehjelp når innbyggeren ikke ønsker å motta hjelp, selv om vedkommende kan ha behov for det. Vi har gått grundig gjennom saken og gjort en rekke tiltak. Slikt skal ikke kunne skje, sier hun.

– Systemsvikt



– I forelegget står det at det ble sendt flere bekymringsmeldinger uten at det ble iverksatt adekvate tiltak. Stemmer dette, og hvordan kunne det skje?

– Her har det skjedd en systemsvikt. I denne saken avsluttet vi tjenestene for tidlig, og vi burde ha fulgt opp bekymringsmeldingene med hjemmebesøk. I ettertid har vi satt inn alt vi kan på å forhindre at noe tilsvarende skal skje igjen. Vi har gått gjennom saken med pårørende og ansatte og vi er opptatt av å lære av det som har skjedd, sier hun.

Les også: Gunhild (92) lå død hjemme i to uker – nå må Oslo kommune i retten

Utsatt svarfrist



– Kommunen har fått forelegg. Foreløpig er det ikke mottatt svar på hvorvidt forelegget vedtas eller ikke. Det er nå gitt utsatt svarfrist, og politiet er i dialog med kommunen, sier politiadvokat Tone Bysting i Oslo politidistrikt

Bysting forteller at bekymringsmeldingene som ble sendt til kommunen er innhentet, og er en del av etterforskningsmaterialet.

– Hvor alvorlig ser politiet på denne saken?

– Politiet ser alltid alvorlig på saker hvor noen har mistet livet, sier hun.

Eldrebyråden: – Dette er forferdelig