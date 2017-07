Kritisk skadet mann funnet på gaten på Bjerke i Oslo

En mann er funnet med livstruende hodeskader ved Bjerke i Oslo. Politiet mistenker at det har vært et slagsmål.

Mannen ble funnet blodig på bakken tirsdag ettermiddag i Refstadsvingen i bydel Bjerke i Oslo.

Mannen har ifølge politiet livstruende hodeskader og er kjørt til Ullevål sykehus. Politiet mistenker at mannen har vært utsatt for en kriminell handling og området rundt er sperret av.

Ut fra skadeomfang og andre opplysninger mener politiet at mannen har blitt utsatt for en alvorlig kriminell handling, skriver politiet i en pressemelding like før midtnatt tirsdag.

– Ingen har sett selve hendelsen, men vi mistenker at det har vært et slagsmål. Foreløpig kan vi ikke si noe mer, men vi etterforsker videre, sa operasjonsleder i Oslo politidistrikt til VG tidligere tirsdag kveld.

Ifølge Oslopolitiets Twitter-konto har kriminalteknikerne brukt kvelden til å gjøre undersøkelser på stedet, og politiet har gjennomført rundspørring i området, der de har gått fra dør til dør på Bjerke i Oslo for å finne ut om naboer har sett noe.

Vitner på stedet har informert politiet om at flere har vært involvert i hendelsen. Politiets voldsavsnitt har nå tatt over etterforskningen i saken.

Politiet ønsker nå å komme i kontakt med personer som kan ha sett noe, eller som har andre opplysninger om hendelsen.