Krever søppelgranskning av Lan Marie Nguyen Berg

Byrådet bruker 685.000 kroner på å granske alle involverte i søppelkaoset i Oslo bortsett fra seg selv. Uakseptabelt, mener Høyre.

– Jeg tror aldri jeg har sett maken til politisk bestillingsverk, sier Eirik Lae Solberg, leder av Samferdsel- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, og Høyres gruppeleder.

Han sikter til oppdraget konsulentselskapet Deloitte har fått med å granske hva som gikk galt da Oslo fikk nye søppeltømmere i begynnelsen av oktober.

I løpet av de drøye tre månedene siden ble hundrevis av tonn søppel liggende ute i Oslo, og kommunen ble oversvømmet av 29.000 klager. Samtidig avdekket Arbeidstilsynet flere titalls lovbrudd hos det nye selskapet Veireno.

SØPPELET FLØT: De første månedene av søppelhenting var de verste, men det rapporteres fremdeles om problemer i innhentingen.

Høyres gruppeleder stiller store spørsmålstegn ved at det ansvarlige byrådets rolle ikke kommer med i granskningen.

– Det er god grunn til å finne ut av hva som gikk galt, men da burde det være en selvfølge at også byrådets håndtering skal med, sier Lae Solberg til VG.

KREVER BREDERE GRANSKNING: Eirik Lae Solberg (H).

Gjorde Renovasjonsetaten nok?



Oppdraget til granskerne i Deloitte er to ting:

• Å vurdere om Renovasjonsetaten har gjort det som kan forventes for å unngå svikt i søppelhentingen, og for å rette opp i problemene når de oppsto.

• Og å finne ut om Renovasjonsetaten har vært tilstrekkelig bevisst sitt ansvar som oppdragsgiver når det gjelder risiko for brudd på regler om lønns- og arbeidsvilkår.

De som skal spørres ut i granskningen er de ansvarlige i Renovasjonsetaten, de som jobbet med å tildele anbudet (i regi av forrige byråd), og fagforeningsrepresentanter, men altså ikke Oslos politiske lederskap.

Vil granske byrådet



Lae Solberg tror utelatelsen av byrådet fra oppdraget er bevisst, og kaller det uakseptabelt. Høyres gruppeleder krever at både ansvarlig byråd Lan Marie Nguyen Berg, og byrådslederen selv, Raymond Johansen, granskes.

– Oppdraget må endres umiddelbart. Både ansvarlig byråd og byrådslederens overordnede ansvar må undersøkes, sier han.

– BØR GRANSKES: Høyres gruppeleder i bystyret mener Raymond Johansen (Ap) og Lan Marie Nguyen Berg (Mdg) bør svare for sin håndtering av søppelkaoset i Oslo.

Helt fra starten har de ansvarlige politikerne lovet en snarlig løsning på problemene, og lovet at alle som jobber i Oslo kommune skal gjøre det i henhold til norsk lov.

Samtidig har Lan Marie Nguyen Berg påpekt flere ganger at kontrakten med Veireno ble undertegnet av forrige byråd.

– Det er verdt å huske at de hadde over et år på seg på å følge opp overtagelsen i Oslo, og tre måneder på å løse problemene når de først oppsto, sier Høyres Lae Solberg.

Regningen for granskning av søppelkaoset kommer på 685 000 kroner, uten moms, og nå frykter han dette er til ingen nytte.

– Skal denne gjennomgangen ha noe verdi må selvfølgelig byrådet Johansens håndtering av søppelkaoset også granskes. Hvis ikke risikerer vi at dette er bortkastede penger.

– Faller på sin egen urimelighet



Lan Marie Nguyen Berg er uenig i Lae Solbergs vurdering

– Her leser Lae Solberg bestillingen som fanden leser bibelen, og er tydelig bekymret for resultatet. Når et nytt anbud skal igangsettes er de politiske styringssignalene og føringene spesielt viktig. Når anbudet er inngått er det etatens oppgave å følge opp denne, skriver hun i en uttalelse til VG.

Berg understreker at gjennomgangen skal belyse alle relevante forhold knyttet til anskaffelsen og oppfølging kontrakten med Veireno.

– Det inkluderer selvsagt både forrige og sittende byråds signaler og føringer. At dette er et bestillingsverk faller på sin egen urimelighet. Vi ønsker å belyse alle sider i denne saken – det gjelder både kontraktsinngåelse og oppfølging av denne, fortsetter eposten.