Kjørte med ruten full av is - mistet lappen

Et lite hjørne helt nederst på ruten var alt mannen i 20-årene hadde av sikt da han ble stoppet av politiet.

Det var en politipatrulje som tilfeldigvis oppdaget bilen på Enebakkveien på Manglerud like etter klokken 04 natt til fredag.

De så raskt at rutene var fulle av is, og bestemte seg derfor for å stoppe føreren.

– Han så tilnærmet ingenting ut av den ruten. Det er sjelden vi ser eksempler som er så ille som dette. Det er veldig uheldig, og kan føre til farlige situasjoner, sier operasjonsleder Line Skott til VG.

Bilføreren fikk førerkortet sitt beslaglagt. I tillegg blir mannen anmeldt.

Operasjonslederen forstår at skrapingen kan ha gått i glemmeboken for mange etter flere måneder med plussgrader.

Men med minusgrader og et varslet snøkaos like rundt hjørnet, har hun en klar oppfordring til bilister:

– Skrap alle rutene godt!