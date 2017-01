Høyre vil ha gratis kollektivtransport i morgen

Gruppeleder Eirik Lae Solberg (H) i Oslo bystyre foreslår gratis kollektivtrafikk som følge av dieselforbudet tirsdag og onsdag. Men byrådet er ikke klar for det.

Allerede i oktober i fjor ble det vedtatt av oslopolitikerne å innføre gratis kollektivtrafikk i Oslo på dager der Oslo-luften var så dårlig at bomsatsene skulle mangedobles som følge av forurensing.

Selv om vedtaket ikke omfatter tiltak som kjøreforbud mot dieselbiler, mener Eirik Lae Solberg at realiteten i saken er den samme.

VIL HA GRATISPASSASJERER: Leder av samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo og gruppeleder i Høyres bystyregruppe, Eirik Lae Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Vanskelig for mange



– Jeg mener det er like relevant å tilby gratis buss, trikk og T-bane i Oslo under et kjøreforbud for dieselbiler. Dette forbudet skaper en vanskelig situasjon for mange. Derfor bør gratistilbudet for kollektivpassasjerer som ikke har periodekort med buss- og bane også gjelde tirsdag og onsdag, sier Lae Solberg til VG.

– Blir det ikke kaotisk og uforberedt å innføre gratis kollektivreiser på så kort varsel?

– Det er i praksis bare å gi beskjed til kollektivselskapet Ruter om at passasjerer ikke trenger kjøpe billetter tirsdag og onsdag. Det bør være like enkelt som å innføre dette dieselforbudet på kort varsel, svarer Lae Solberg.

Ikke gratis tirsdag og onsdag



Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) var ikke tilgjengelig for å svare på spørsmål om Høyre-forslaget mandag formiddag.

VG kjenner imidlertid til at byrådet ikke vil innføre gratis kollektivreiser tirsdag og onsdag.

Kollektivselskapet Ruter har heller ikke fått noen beskjed om gratis kollektivreiser på så kort varsel.

Møte på onsdag



– Den politiske beslutningen om dette er ennå ikke iverksatt, sier kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter til VG.

Hun legger til at Ruter, som kommunalt og fylkeskommunalt kollektivselskap i Oslo og Akershus vil forholde seg til et eventuelt vedtak om dette.

– Dersom ikke byrådet og samferdselsbyråden kan iverksette dette med én gang, vil Høyre foreslå at dette blir innført ved neste ikrafttreden av kjøreforbud for dieselbiler i Oslo, sier Eirik Lae Solberg til VG.

Oslo Høyre vil ifølge ham foreslå dette i det kommende møtet i samferdsels- og miljøkomitéen på onsdag.

Vegdirektoratets sammen med Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Urbanet analyse beregnet at gratis kollektivtransport i Oslo vil øke antall bussreiser betydelig, nærmere bestemt med 230.000 reisende hver dag. Trikk og t-bane får 124.000 flere reisende og togreisende vil øke med 127.000, ifølge NRK.