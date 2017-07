Gjerningsmannen skal ha blitt bedt om å forlate utestedet

Før han skjøt fire unge menn utenfor Blå i Oslo, skal den antatte gjerningsmannen ha blitt bedt om å forlate utestedet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Mannen, som er i midten av 20-årene, er pågrepet og mistenkt for å stå bak skytingen på utestedet Blå i Oslo natt til søndag.

Fire personer ble skutt og har blitt fraktet til Ullevål sykehus med uavklarte skader.

Foranledningen til hendelsen ser ut til å være at gjerningspersonen ble bedt om å forlate lokalet, skriver politiet i en pressemelding.

– Denne opplysningen kommer fra vitner på stedet, som var til stede under hendelsen. Mannen sitter nå i arresten, og vil bli avhørt søndag, sier operasjonsleder André Kråkenes ved Oslo politidistrikt.

Se video: Her blir han pågrepet

Har du tips om saken? Ring 22 00 00 00 eller kontakt oss her!

Sjekker andre

Kriminalteknikere fra krimvakta undersøkte fortsatt åstedet grytidlig søndag morgen, men begynte å pakke sammen med 06-tiden. Da hadde de markert flere steder utenfor dørene til utestedet, i jakten på patronhylser og andre tekniske bevis etter skytingen.

– Det ser ut som de kriminaltekniske undersøkelsene nærmer seg slutten, men det gjenstår mye taktisk arbeid. Blant annet må vi undersøke om siktede var sammen med noen andre på utestedet, og hva slags tilknytning disse eventuelt har til hendelsen, sier operasjonslederen.

Mannen skal være kjent av politiet fra tidligere, men politiet ønsker ikke å kommentere om han er tidligere straffedømt, eller om han er en del av et kriminelt belastet miljø.

Les også: Dørvakter skutt ved utested i Oslo

VED BEVISSTHET: Alle de fire som ble skutt var ved bevissthet da de ble hentet av ambulanse ved utestedet. Foto: Gergely Boros

– Folk løp

Et vitne VG har vært i kontakt med befant seg på motsatt side av inngangspartiet til Blå da han ble vitne til hendelsen. Vitnet forteller at han så flere personer som kranglet med to dørvakter.

– Det så veldig aggressivt ut, forteller vitnet.

Nærmest uten forvarsel, skal mannen ha tatt frem et skytevåpen og løsnet en rekke skudd.

– Han dro opp en pistol og skjøt tre ganger, sier vitnet til VG.

Det er flere ulike opplysninger om hvor mange skudd som faktisk ble avfyrt. Dørvaktene skal ha krabbet inn på Blå etter å ha blitt skutt.

– Folk hadde panikk i området. Folk begynte å løpe, mens andre frøs helt, forteller vitnet.

– Ta vare på de ansatte

To av de skadede er dørvakter, opplyser politiet til VG. Ifølge NRK er ingen av dem kritisk skadet. Også en tredje person har sluppet unna uten kritiske skader.

VG snakket med daglig leder på Blå, Eyvind Brox, ved 05.45-tiden søndag morgen. Da satt han fortsatt sammen med de ansatte på utestedet, for å snakke om det som hadde skjedd.

- Jeg har ikke lyst til å si så mye mer nå, det viktigste for oss er å ta vare på de ansatte. Vi vil kommunisere noe mer ut til folk når vi har fått samlet tankene, sier Brox til VG.

Kjent utested

Lørdag kveld spilte den amerikanske hipp-hop-artisten Kool G Rap på Blå. Det var hans første opptreden i Norge noensinne. Konserten var en del av arrangementet Club Juicy, med DJ-ene Chris Stallion og Patski Love.

Det populære utestedet på Grünerløkka ble åpnet som en jazzklubb i februar 1998, og har blitt kjent som en av de viktigste klubbscenene i Oslo. De samarbeider med flere andre utesteder i Europa, og har blitt trukket frem som en av de beste scenene i Europa i flere internasjonale medier.

Det er plass til 420 personer totalt i lokalet, som har godt over 100.000 besøkende hvert år. I 2016 skrev politiets utelivsgruppe kritisk om utestedet i en rapport til Oslo kommune, som truet med å ikke gi ny skjenkebevilling til klubben.

Forslaget ble møtt med kraftig motstand fra kulturlivet i Oslo, og kommunen snudde.