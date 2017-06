Frp kritiserer MDG-Lan for å fly til Tyskland for å motta miljøpris

Frp reagerer på at miljøbyråd Lan Marie Berg tok fly til Tyskland for å motta prisen for Europas miljøhovedstad. Berg sier hun skal kjøpe klimakvoter.

Miljøbyråd Lan Marie Berg og byrådsleder Raymond Johansen jublet i dag over at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad. Men Berg opplyser samtidig at hun ikke hadde tid til å fly da hun skulle til Essen i Tyskland for å motta prisen.

Det reagerer Frps miljøpolitiske talsmann i Oslo bystyre på.



– Folk flest må få bruke de fremkomstmidlene de ønsker. Men her snakker vi om en høyt profilert miljøbyråd som bør gå foran med et godt eksempel, og dermed ta toget, sier Tommy Skjervold til VG.



– Ser kanskje hvorfor folk flest trenger bil



– Du mener hun burde ha tatt toget til- og fra Essen i Tyskland?

– Ja, det mener jeg.

– Hun forklarer flybehovet med at hun ikke hadde hatt tid til å ta toget?

– Ja, da ser hun kanskje hvorfor folk flest trenger å bruke både fly, bil og andre fremkomstmidler for å få hverdagen til å gå rundt, sier Skjervold.

Han får støtte fra Frp-nestor Carl I. Hagen, som også bedyrer at Berg burde ha tatt toget til Essen.

Lover å kjøpe klimakvoter



Det kan ta så mye som 17 timer å ta toget fra Oslo til Essen. Berg opplyser til VG at det per nå ikke er kjøpt klimakvoter for turen, men at hun vil gjøre det.



– Jeg kommer til å kjøpe kvoter via myclimate.org, opplyser Lan Marie Berg til VG via partisekretær Daniel Rees.

– Oppsto planen om å kjøpe kvoter før eller etter VG kom på saken?

– Jeg ville nok bli minnet på det, siden partiet har policy på å kompensere flyreiser, men jeg takker VG for påminnelsen, svarer Berg.

Mottok miljøpris



JUBELBILDET: Byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg ble behørig fotografert med miljøhovedstad-statuetten etter utnevnelsen i Essen. Foto: Privat

Oslo konkurrerte med fire andre byer i finalen om Europas miljøhovedstad: belgiske Gent, den finske skimetropolen Lahti, portugisiske Lisboa og den estiske hovedstaden Tallinn. Prisen ble delt ut på en miljøhovedstad-konferanse i Essen.

– Vi tok fly til Frankfurt, og vi skal fly tilbake til Gardermoen. Dette handler om helheten, og noen ganger må også jeg som MDG-politiker og byråd ta fly for å gjennomføre mine oppdrag. Dette illustrerer også at vi trenger en bedre togforbindelse mellom Norge, København og Tyskland, sa Berg til VG tidligere i dag.

– Det var ikke aktuelt for deg som miljøforbilde å ta toget?

– Nei, denne gangen hadde jeg ikke tid til det, svarte hun.

