Fire personer skutt ved utested i Oslo – mann pågrepet

VULKAN (VG) De fire mennene som er skutt, er fraktet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang.

– En mistenkt er pågrepet, og vi er rimelig sikre på at han er involvert i skytingen. Politiet har også kontroll på en pistol. Per nå har vi ingen andre mistenkte i saken, sier operasjonsleder André Kråkenes i Oslo politidistrikt til VG.

Mens det i de første meldingene fra politiet het at det var avfyrt skudd inne på utestedet, mener politiet nå at skuddene trolig ble avfyrt like på utsiden av lokalet.

– Politiet var rett ved Blå i forbindelse med en annen sak da vi fikk meldinger om avfyrte skudd. Vi vet ingenting om foranledningen ennå, og vi vet heller ikke hvor mange gjerningsmenn vi har med å gjøre, sier han.



Selve pågripelsen gikk rolig for seg, opplyser politiet.

Det er minst syv politibiler og tre ambulanser til stede. Innsatsleder Hanne Nordve forteller at de har fått beskrivelser av en eller flere gjerningspersoner.

– Vi har noen beskrivelser, men ikke noe vi kan gå ut med nå. Vi jobber videre med å innhente video og ting som kan hjelpe oss i etterforskningen, sier Nordve til VG.

– Det er løsnet flere skudd, kanskje så mange som åtte, sier innsatslederen.

Ifølge Aftenpostens journalist på stedet ble en mann lagt i bakken av tungt bevæpnet politi da han forsøkte å komme seg bort fra stedet i drosje. Han ble fratatt en pistol i aksjonen.

PÅ STEDET: VG snakket med flere gjester som hørte skuddene, men de så ikke hva som skjedde. En forteller VG at det ble skutt like i nærheten av henne. Foto: Oda Marie Midbøe , VG

Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken 02.30 natt til søndag.

Konsert- og skjenkestedet i Brenneriveien åpnet i 1998 og ligger i et gammelt industrilokale, tvers over elven ved den nedre delen av Grünerløkka.

Lørdag kveld spilte den amerikanske hip-hop-artisten Kool G Rap på Blå, ifølge NTB. Det var hans første opptreden i Norge noensinne. Konserten var en del av arrangementet Club Juicy, med DJ-ene Chris Stallion & Patski Love.