Én skutt etter skyteepisode på Etterstad

En person er på vei til sykehus med uvisst skadeomfang, opplyser politiet.

Politiet melder at det har vært en skyteepisode på Etterstad i Oslo. En person skal være skutt, og er på vei til sykehus med ukjent skadeomfang, opplyser politiet.

– Vi vet foreløpig ikke hva som har skjedd, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Et vitne forteller til VG at det er omtrent 20 væpnede politimenn på stedet og at de har tatt seg inn i en leilighet, men at de nå har trukket ut igjen.

Folk på stedet blir bedt om å trekke unna.

Hendelsen fant sted kort tid etter en annen skyteepisode på Majorstua i Oslo, men det er så langt ingen informasjon som tilsier at de to episodene har sammenheng.