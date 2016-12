Ekstern granskning av søppelkaoset i Oslo

Byrådet i Oslo har bestemt at det skal gjøres en ekstern granskning av søppelkaoset i hovedstaden.

Det er konsulentfirmaet Deloitte som skal granske prosessen rundt søppelkaoset, skriver Aftenposten. Den eksterne granskningen starter over nyttår og skal holde på til påske.

– Vi ønsker å snu hver eneste stein for å få klarhet i hva som har skjedd, og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Han sier byrådet ønsker å få kartlagt alle forhold knyttet til anskaffelsen av ny leverandør for renovasjonstjenestene i Oslo kommune. Kostnadsomfanget blir klart i løpet av uken.

Over 20.000 klager siden oktober



– Med gjennomgangen vil vi hente lærdom for å bidra til best mulig kvalitet på den tjenesten Oslos innbyggere har betalt for, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Renovasjonsetaten har mottatt over 20.000 klager etter at firmaet Veireno tok over ansvaret for søppeltømmingen i Oslo 3. oktober.

Flere abonnenter fikk ikke hentet avfallet sitt på flere uker, og klagene kom fra frustrerte innbyggere med overfylte søppelspann.