Dyretransport påkjørt av tog nær Kvam

Sjåføren av dyretransporten er lettere skadet, men utover det er det ikke meldt om skader på personer eller dyr.

–Toget mellom Trondheim og Oslo har kjørt på en dyretransport omtrent en kilometer sør for Kvam. Status nå er at det har gått ganske bra. Fører har fått en lettere skade, og sendt til sjekk, sier operasjonsleder i Gubrandsdalen politidistrikt til VG.

Han forteller at det har gått bra alle i toget og dyrene. Dyretransporten skal ha fraktet kyr.

Nortura står for transporten. De har ikke besvart VGs henvendelser.

Pressevakt Håkon Myhre i NSB forteller at det ikke er noen store forsinkelser, men at det vil ta tid for dem som var om bord i toget.

– Politi og ambulanse er på vei til stedet, og vil se hva de gjør med saken videre. Vi gjør det vi kan for å rydde opp, og for at togene skal gå igjen, sier Håkon Myhre pressevakt NSB.

– Vi jobber nå med å finne den mest mulig effektive løsningen, som enten er å hente opp busser eller finne et nytt lokomotiv til å dra toget videre, sier han.

AVREVET: Dyretransporten etter påkjørselen. Foto: Tipser

For tidlig å anslå årsak



Pressevakt Harry Korslund i Jernbaneverket forteller VG at de ikke på det nåværende tidspunkt kan si noe om bakgrunnen for ulykken.

– Vi har folk på vei til ulykkesstedet nå som kan vurdere om det er skader på våre anlegg, som sporene. De vil vurdere omfang og nødvendige tiltak, og de kan bistå politiet om det er behov for det, sier Korslund.

På nåværende tidspunkt kan han heller ikke si noe om når de vil vite noe om omfanget.

Det er kun skader på lokomotivet på toget.