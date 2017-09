Dyrere å få hentet Oslo-søppel etter søppelkaoset

Søppel skal hentes når den skal, men det vil koste over 10 prosent mer for Oslo-borgere i 2018, ifølge Oslo-budsjettet.

– Renovasjonen drives etter selvkostprinsippet. Søppelhentingen i Oslo har sannsynligvis vært drevet for billig. Kontrakten med Veireno var priset for lavt. Problemet var at prisnivået var så lavt at folk ikke fikk hentet søppelet sitt, sier finansbyråd Robert Steen (Ap) til VG.

Les også: Derfor ble det søppelkaos

– Må søppelabonnentene nå betale for Veireno-skandalen?

PEKER OG FORKLARER: Oslos finansbyråd Robert Steen (Ap) forklarte hvorfor søppelhentingen skal koste over ti prosent mer neste år. Foto: Torstein Bøe , NTB scanpix

– Nei, de må betale for det det koster å hente søppelet. Husk at nesten 700.000 mennesker får tømt søpla si i denne byen. Det var det som knakk Veireno. Dette er så svært og komplekst at det ikke kan sammenlignes med renovasjon i andre norske kommuner, sier Steen.

326 kroner dyrere



I budsjettdokumentet går der frem at avfallsinnsamling i kommunens egen regi vil koste 45 millioner kroner mer i 2018 enn i år.

Det legges opp til at renovasjonsgebyret økes med 10,4 prosent i 2018. Det vil gi en årlig økning på 326 kroner for en beholder på 140 liter, ifølge Klimaetaten i Oslo kommune.

Det må også kjøpes inn flere søppelbiler og mer utstyr for å håndtere søppelet i egen kommunal regi, viser budsjettet.

Fikk du med deg? Oslo kommune sa opp kontrakten med Veireno

– Utelukker dere nå private selskaper i fremtidig søppelhenting, Steen?

– I hvert fall frem til 2019. I denne bystyreperioden unngår vi å gå ut med noe nytt privat eksperiment, svarer Steen.

Flere gjenbruksstasjoner



– Etter avgjørelsen om avfallsinnsamling i egen regi er kostnadsnivået tilbake på det nivået det var i forrige kontrakt for innsamling av husholdningsavfall, skriver Klimaetetaten i budsjettet.

Leste du? Fikk 29.000 klager i søppelåret 2016

Etaten har også bygget og åpnet Smestad gjenbruksstasjon, og Ryen gjenbruksstasjon er under bygging. I tillegg er det åpnet flere minigjenbruksstasjoner. Konsekvensene av disse endringene og det økte aktivitetsnivået er økt budsjettbehov, og dette påvirker gebyret, heter det i forklaringen til gebyrøkningen.

Gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, mener det er for defensivt å nærmest utelukke privat søppelhenting i Oslo etter Veireno-saken.

Les gjerne: Presset Ap-Raymond: Bygger ny søppelberedskap

– Økt søppelgebyr betyr nok at vi nå må ta regningen for søppelskandalen. Men det er mulig å unngå noe lignende i fremtiden ved å gjøre bedre forarbeid og kravspesifikasjoner ved en fremtidig anbudsrunde som også bør inkludere private selskaper, sier Lae Solberg.