Dette skiltet blir strengt forbudt i Oslo kommune

I Oslo blir dette skiltet strengt forbudt fra 1. desember. Men i Moss er det helt ok å feste firmanavn på sykehjemfasaden.

I et brev fra Oslo kommune til private leverandører som driver institusjoner i Oslo, får de klar beskjed om å fjerne logoene sine fra bygg og sosiale medier:

«På byggets fasade skal kun institusjonsnavnet vises og ikke logo eller navn på privat drifter. Innvendig skal eventuell profilering av private driftere være dempet og diskret. På sosiale medier skal kun navnet på institusjonen brukes. Det skal ikke være referanse til den privat drifter i institusjonsnavnet på sosiale medier», heter det i brevet som sykehjemsetaten sendte ut 21. oktober.

Det vises til «tydelige føringer for navnsetting i Oslo kommunes designhåndbok».

Selskapene får frist til å fjerne logoene innen 1. desember.

Gruppeleder Eirik Lae Solberg i Oslo Høyres bystyregruppe mener det nye skiltforbudet er latterlig.

LER AV SKILTFORBUDET: Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg i Oslo bystyre. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Dette indikerer en så fanatisk motstand mot private sykehjem, spesielt fra byrådet, at det ikke ligner noen ting. Selvsagt må private drivere kunne sette opp egne skilt på institusjonene de driver, sier gruppeleder Eirik Lae Solberg i Høyres bystyregruppe i Oslo til VG.

I Moss kommune, som også lar private selskaper drive deler av eldreomsorgen, er Orkerød sykehjem drevet av det private Norlandia-konsernet.

Et stort skilt som viser navnet på den private driveren kan sees på bygningens fasade.

– Det har ikke vært noen diskusjon om skiltingen av våre institusjoner, sier kommunikasjonsleder Therese Evensen i Moss kommune til VG.

I Oslos nabokommune Bærum, er det heller ingen som har oppdaget at navneskilt på private sykehjemselskaper er noe problem.

– Dette er ikke noe problem i det hele tatt her hos oss, sier daglig leder Grete Venner i Gullhaug bo- og behandlingssenter, som Norlandia driver for Bærum kommune.

OK SKILT: Norlandias firmalogo på Orkerød sykehjem i Moss har ikke vært gjenstand for noen form for diskusjon, ifølge Therese Evensen i Moss kommune. Foto: Fredrik Solstad , VG

Skal bli lettere å finne frem

Slik forklarer Sykehjemsetaten i Oslo kommune forbudet:

– Vi har hatt dialog med private driftere om profilering av institusjonsnavn på bygg og sosiale medier i flere år. Målet er at Oslos innbyggere skal få best mulig informasjon om eldreomsorgen. Dette er noe etaten alltid har håndtert på eget initiativ. Dette gjelder skilting på fasaden på bygg som Oslo kommune eier, og som private leverandører bruker når de drifter på oppdrag for kommunen, sier direktør for samfunnskontakt Henrik Mevold.

Han sier det er naturlig at sykehjemmene har en aktiv rolle i nærmiljøet og er tilgjengelig på sosiale medier.

– Private driftere gjør veldig mye bra, og det er synd hvis folk ikke finner informasjon om dette. Det skal ikke være nødvendig for Oslos innbyggere å vite hvem som drifter et sykehjem for å finne frem når de skal besøke sykehjemmet eller gjøre seg kjent med sykehjemmet på sosiale medier. Det gjelder enten sykehjemmet er kommunalt eller privat driftet, sier Mevold.

– Ukjent for eldrebyråden



Byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), vil imidlertid ikke mene noe om logo- og skiltsaken.

– Dette er en ukjent sak for meg, som jeg da ikke har vært inne i eller ønsker å gå inn i. Det er Sykehjemsetaten som håndterer dette, som faginstans. Sykehjemsetaten har kommunikasjon med de private leverandørene i denne saken.

– I Høyre reagerer man på at det kreves at logoer fjernes. Er du enig i det din egen etat gjør i denne saken?

– Jeg forholder meg til at det er Sykehjemsetaten som håndterer denne saken, sier Thorkildsen.

VIL IKKE MENE NOE: Helse- og eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) i Oslo kommune. Foto: Frode Hansen , VG

Unicare vil ha gjennomgang



Unicare driver seks sykehjem i Oslo. Direktør Janne Sonerud i Unicare Omsorg sier de vektlegger beboernes behov.

– Vi ønsker å bidra til at innbyggerne får god informasjon. Derfor er vi bevisste på å presentere hvert sykehjem under hver sin fane på våre hjemmesider, slik at det er enkelt å finne frem. Videre har vi en felles Facebook-side for alle sykehjemmene. For oss er det viktig å vise frem at vi driver aktive sykehjem.

– Hva sier du til kravet om at logene skal fjernes?

– Vi tar det til etterretning foreløpig. Vi vil ha en gjennomgang av saken. Så langt vi kan se er det ingen slike begrensninger i kontrakten vi har med kommunen, men dette vil vi nå gå inn i, sier Unicare-sjefen.

Aleris: Ikke vanlig



Aleris synes ikke det er noe stort problem å forholde seg til innholdet i skrivet. Selskapet driver fire sykehjem for Oslo kommune.

– Vi har fra før en veldig diskret navnebruk på de sykehjemmene vi driver i Oslo, hvilket betyr at henvendelsen fra kommunen ikke medfører endringer for de sykehjemmene vi driver, sier direktør for omsorgstjenester og psykisk helse, Ingvild Kristiansen.

– Har du opplevd lignende henvendelser fra andre kommuner dere jobber for?

– Nei, vi har ikke opplevd lignende henvendelser. Vi ser ikke på det som noe problem at vi skal fortelle brukerne og publikum hvilket firma som driver en institusjon, svarer Kristiansen.

Aleris Omsorg driver fire sykehjem for Oslo kommune.

Både Moss og Bærum er Høyre-styrte og privatiseringsvennlige kommuner, mens i Oslo så er det et flertall bestående av Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne som har styringen.

. Mens de tre andre selskapene Norlandia, Aleris og Attendo også driver sykehjem og eldreinstitusjoner for kommunen.