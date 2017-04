Denne mynten ble solgt for 290.000 kroner

Påskeaften utspilte det seg en påskethriller av uvanlig sort i Løkkeveien 1 i Oslo. 19 personer var nemlig med i kampen om en sjelden norsk gullmynt.

– Vi har aldri hatt noe sånt her, vi har aldri engang hatt noe som kan sammenlignes med denne. Det her er uhyre sjeldent, sier Henning Roschberg, eier av mynthandleren i Løkkeveien 1.



Mens påskekrimmen ruller over TV-skjermene og nordmenn i hytter samles til familiekrig rundt spillbrettene, er det en auksjon som krever all oppmerksomhet i Løkkeveien 1 i Oslo.

Kveldens hovedperson veier 8,1 gram og ble til i 1721. Det er tolv skilling i 22,6 karat gull, en mynt som ble preget på Kongsberg i 1721, under Kong Frederik Ⅳ.

Mynten ble funnet i en tobakkseske, var ifølge selger eid av en av eidsvollsmennene og dukket nylig opp fra intet.

KONGSBERG: Mynten ble laget i Norge, på Kongsberg, i 1721, da Norge og Danmark fortatt var ett. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

Roschberg holder mynten forsiktig mellom fingrene. Auksjonen er på nett, dette er jo 2017, men flere av de ansatte har kommet sammen i butikken. De har tross alt aldri hatt noe sammenlignbart i butikken før. Klokken 18 ligger budet på 170.000.



– Jeg tror vi er i nærheten av sluttsummen. For selv om den er unik, er det ikke så veldig mange som samler på sånt og som har råd til å kjøpe den. Det er tynt i toppen, påpeker han.



Innen auksjonen er over har mynten imidlertid gått for mye mer, og kjøperen var så ivrig at han nesten var på vei til butikken for å hente mynten før auksjonen var over.



«Sensasjonell mynt funnet i tobakkseske»

Gullmynten er fra 1721. Tolvskillinger i sølv var helt vanlig, men den her ble det også laget minst et eksmplar av i gull. Den er et gullavslag, altså en mynt som egentlig var i sølv, som ble laget i gull.

– Jeg antar at det må ha vært en eller annen VIP som har fått noen gullmynter preget på Kongsberg for å bruke som gave til fremtredende personer, sier Roschberg.

– SJELDEN: Henning Roschberg sier de ikke har solgt denne typen mynt før og er naturligvis spent på hvordan auksjonen går. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

«Sensasjonell mynt funnet i tobakkseske», er den beste måten å beskrive alt dette på, ifølge Roschbergs kollega Alexander Røer.

– Den lå i en tobakkseske sammen med noen andre mynter. Eieren hadde arvet den og lurte på hva dette var for noe. Han trodde i utgangspunktet at det var en dansk mynt, men det var det ikke, sier Røer til VG.



Eidsvoll-sporet



Da 1814 kom og det selvstendige Norge ble til, var mynten 93 år gammel. Under riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 møtte Didrich von Cappelen. Selgeren sier gullmynten kan spores tilbake til ham.

Eidsvollsmannen skal ifølge Roschbergs undersøkelser ha gitt gullmynten som gave til sitt fadderbarn i år 1800. Da mynten ble levert i tobakksesken, lå den pakket inn i denne lappen:

«Gullpenge fået av moder 24/12-89. Moder faat på vuggen av sin fadder Cappelen på Mæla 1800», står det på lappen. Ifølge Roschbergs undersøkelser er «Cappelen på Mæla» Didrich Von Cappelen, som var en av eidsvollsmennene. «Et utklipp av kirkebøkene fra Gjerpen bekrefter dette, ettersom dette var den eneste dåpen i 1800, hvor Didrich von Cappelen var fadder», skriver redaktør Sigbjørn Larsen i Kronbladet. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

– Vi klarer ikke å finne ut hvor den har vært gjennom 1800- og 1900-tallet, sier Roschberg.



– Det ble laget minst to, og den andre ble solgt i 1870. Og siden har ingen sett den, påpeker han.

Sølvlandet Norge



– Det er en veldig spesiell mynt. Den er unik, sier mynthandler Gunnar Thesen.

Han har skrevet en bok om norske mynter fra 1400-tallet til 1814.

– Det ble preget veldig mange sølvmynter i Norge på grunn av sølvproduksjonen på Kongsberg. Men vi hadde veldig lite gull i Norge, og mellom 1697 og 1874 ble det ikke preget en eneste regulær gullmynt i Norge, sier Thesen.

– Men alle hadde lov til å få preget sin egen gullmynt. Så hadde man med seg gull opp til Kongsberg, kunne man få preget en mynt i gull. Dette er gull som noen har tatt med til Kongsberg, også har de fått det norske sølvstempelet oppå, sier Thesen.

Hva som var poenget med å lage slike gullavslag, strides de lærde imidlertid om.

– I dag gjetter vi at vi kjenner til 60 til 70 slike gullavslag som er preget i Norge, halvparten er i museer og halvparten er hos private samlere. De dukker opp fra en tid til annen, men er fryktelig sjeldne og fryktelig etterspurt, sier Thesen.

Kvitt eller dobbelt, 1961



VG snakker med ham noen timer før auksjonstiden går ut. 19 personer har da kastet seg inn i kampen om mynten og prisen ligger på 154.350 norske kroner. Thesen må innrømme at firmaet hans også er med i kampen.

– For å si det på den måten, jeg blir skuffet om den går under 200 000. Hvis den går under 200.000, er vi kjøperne. Det kan jeg si helt sikkert, sier Thesen.

Det er strengt tatt mynter som har gått for mer, og Norges dyreste mynt ble solgt for hele 2,6 millioner i 2005. Lørdagens mynt kan ikke måle seg med dette, men kampen om den var likevel intens.

– Det er det eneste kjente eksemplaret og den er også godt bevart. Jeg har holdt på som mynthandler i 40 år, og i de årene har jeg bare hatt en 15 til 20 slike mynter. De er veldig sjeldne, sier han.

FOR SPESIELT INTERESSERTE: Mynten ble funnet i en tobakkseske og er et samlerobjekt. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

Thesen ble interessert i mynter en kveld foran TV-en i 1961. Kvitt eller Dobbelt sto på, med en kunnskapskonkurranse innenfor ulike spesialområder. En mann vant 10.000 kroner i kategorien romerske mynter, og dermed var en ny hobby født hos en ung Gunnar Thesen.

– Jeg begynte å kjøpe romerske mynter, og det har jeg gjort siden.

I dag er han daglig leder ved Oslo Myntgalleri.

– Det spesielle er at mynten er fra Fredrik IV som er den første kongen det ble preget gullavslag av skillingsmynter under, og at avslaget er av en såpass stor mynt som en tolvskilling, sier Thesen.

Så var det over



Klokken 19.40 på påskeaften var det slutt. Tiden tikket ut på auksjonen.

– Siste minuttet var det krangling så busta føyk, sier Roschberg.

Hele 290.000 betalte en privat samler for tolvskillingen.

– Han har allerede vært her og hentet den, så han var veldig ivrig. Han var nesten på vei hit før den var solgt. Han gliste godt, sier Roschberg.

