Byrådslederen blant klagerne på søppelkaoset i Oslo

Til sammen har over 30.000 beboere klaget på søppelkaoset i Oslo. Blant dem som har klagd er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og bystyremedlem Carl I. Hagen (Frp).

Dagbladet har kartlagt klagene som har kommet inn etter at det private renovasjonsselskapet Veireno tok over ansvaret for søppeltømming i hovedstaden 3. oktober i fjor. Gjennomgangen viser at også byens øverste politiske leder, Raymond Johansen, er blitt rammet av problemene.

– Det var vel for meg som det var for veldig mange andre, at det ikke var blitt hentet på et par uker. Og man har jo beregnet at avfall i dunken skal hentes rundt en gang i uka, sier Johansen. En annen beslutningstaker som fikk nok av overfylte søppelspann var bystyremedlem Carl I. Hagen, som ringte inn og klagde.

– Det flommet over. Søppeldunken var stapp full og det begynte å lukte, sier Hagen.

Veireno-sjef Jonny Enger forteller at selskapet daglig får mellom 200 og 250 klager på manglende henting av papiravfall.

– Vi har harde krav på oss fra kommunen for å rette opp i papirsituasjonen. Vi har lovet Oslo kommune at papirklagene skal reduseres med 50 prosent i løpet av neste uke, sier han til Dagbladet.

Det var det forrige byrådet som inngikk avtalen med Veireno.