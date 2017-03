Byrådet i Oslo vil fjerne kontantstøtten i utvalgte bydeler – ber om forsøksordning

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo vil ha en forsøksordning der kontantstøtten fjernes i enkelte bydeler og erstattes med norskopplæring og aktivitetstilbud.

Ap-toppen viser til at både Brochmann-utvalget og barnefamilieutvalget anbefaler å fjerne kontantstøtten, ikke minst av integreringshensyn.

Nå ber han staten samarbeide om et prøveprosjekt der kontantstøtten avvikles i enkelte bydeler – som en forsøksordning.

– Kontantstøtten kombinert med manglende barnehagebygging i Oslo har vært et hinder for blant annet norskopplæring for Oslos yngste innbyggere, sier Johansen til NTB.

Dersom like mange vil benytte seg av ordningen som i 2016, vil om lag 180 millioner kroner bli utbetalt i kontantstøtte til innbyggere i Oslo fra 1. juli og ett år framover.

– Vi vet at familier med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant mottakerne, sier Johansen.

Han vil i stedet bruke disse pengene på en aktivitetspakke øremerket de utvalgte bydelene. Hensikten skal være å styrke språkopplæringen for barna og utvide tilbudet med arbeidstrening for foreldrene som trenger det.

5.500 barn i barnehagealder går ikke i barnehage i Oslo.

