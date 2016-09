Bygger idrettsanlegg for folk flest - ikke bare for skieliten i Kollen

Oslo har dårligst dekning på idrettsanlegg i hele landet. Nå skal Ap-duoen Raymond og Robert i Oslo-byrådet bruke fire miliarder på fire år på idrettsanlegg.

Byrådsleder Raymond Johansen og finansbyråd Robert Steen i Oslo er begge idrettsinteresserte politikere. Derfor har de sett med egne øyne hvordan det står til med idrettshaller, svømmebasseng og idrettsanlegg i hovedstaden.

Nå vil det nye byrådet være først på ballen og bygge de idrettsanleggene som de mener burde ha vært bygget for mange år siden.

Les også: Nytt hopp i eiendomsskatten i Oslo

Dårlig forfatning



Finansbyråd Robert Steen (Ap) som er ny i politikken, sier han ble overrasket da han så hvor dårlig det sto til i idretts-Oslo.

– Holmenkollen har blitt en flott hoppbakke etter den siste utbyggingen. Men vi har landets laveste andel av idrettsanlegg, og mange er i dårlig forfatning. Derfor vil vi starte en bygging av 13 flerbrukshaller de neste fire årene. Det er en fjerdedel av de som finnes i dag, sier Steen.

Mer om Oslobudsjettet: Derfor blir buss og bane dyrere

Han legger ikke skjul på at han ikke er imponert av det Høyre-dominerte byrådets manglende satsing på idretts- og svømmeanlegg.

– Jeg ble overrasket da jeg så hvordan det sto til med idrettsanleggene, sier Steen. Han fortalte om en opplevelse fra siste Norway Cup da han oppdaget hvor dårlige toalettfasilitetene var på Voldsløkka.

– Det var to hull i garderoben der. Det ene var i taket, beskrev Steen.

– Fullstendig på bærtur

Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg, mener kritikken faller på sin egen urimelighet.

– Her er han fullstendig på bærtur. I vår periode ble det bygget over 80 kunstgressbaner, en rekke flerbrukshaller, vi rehabiliterte en rekke bad og svømmehaller og sørget for å få en løpebane på Bislett stadion. Jeg kunne holdt på lenge, ramser Lae Solberg opp.

Han er derimot enig i at det fortsatt er en utfordring å få flere idrettsanlegg i Oslo.

– Jeg er derfor glad for at det nye byrådet følger opp dette.

Fire nye kunstgressbaner



Nå skal det settes av midler til følgende prosjekter:

• Lillomarka Arena, Bestumkilen ro- og padlebane, Grorud flerbrukshall, fire nye kunstgressbaner, rehabilitering av fem kunstgressbaner, ferdigstilling av landhockeybane og kunstisbane på Voldsløkka, Sagene klubbhus, Lambertseter flerbrukshall og Ekeberg servicebygg.

I tillegg skal det etableres nye bad på Tøyen og Stovner.