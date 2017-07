Julikvelden på utestedet Blå i Oslo ble snudd på hodet da den nå siktede mannen avfyrte skudd og skadet seks personer. – Vi er fryktelig lei oss, sier Blå-sjef Eyvind Brox.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

– Det er ikke sånn det skal være i Oslo. Det er ikke sånn det skal være å gå ut på byen. Alle som går ut på byen skal danse, høre på musikk og føle seg trygge, sier Blå-sjef Eyvind Brox til VG.

Når VG snakker med ham er han er på vei til Ullevål sykehus, hvor de fire skadde personene ble fraktet etter at mannen i midten av 20-årene, som nå er siktet for drapsforsøk, avfyrte en rekke skudd utenfor det populære utestedet Blå i Oslo natt til søndag.

To dørvakter, en ansatt ved utestedet og en mannlig gjest ble truffet. To kvinnelige gjester fikk overfladiske skader av rikosjetter, ifølge politiet.

Bakgrunn: Fire personer skutt ved utestedet Blå i Oslo

Tar vare på de ansatte

– Det er fortsatt veldig ferskt for oss. Vi holder stengt i dag og tar vare på hverandre. Vi er fryktelig lei oss for at dette har skjedd, sier han.

Han ønsker ikke å uttale seg om foranledningen til skyteepisoden, men forteller at de bistår politiet i etterforskningen med egne kamerabilder og informasjon.

– Vi har en fantastisk ansattgruppe som tar vare på hverandre og holder sammen. Vi i ledelsen har hatt et viktig fokus, og det er å ivareta de ansatte i dag. Det er det eneste vi bruker tiden på, sier han.

TUNG DAG: I et innlegg på sin Facebook-side skriver utestedet Blå at deres tanker går til de involverte, og at de holder stengt søndag. Foto: Faksimile: Facebook

Den siktede tidligere straffedømt

Ifølge politiet skal den siktede mannen ha blitt bedt om å forlate utestedet i forkant av skytingen. Mannen er etnisk norsk, og er straffedømt en rekke ganger tidligere.

Ifølge tidligere dommer begynte han å ruse seg som 13-åring.

Han forsøkte å rømme i en taxi i nærheten av utestedet, men ble pågrepet av politiet kort tid etterpå. I en video VG har fått tilgang til, brøler 24-åringen trusler og rasistiske ukvemsord mot vitner til pågripelsen, fordi han filmes.

– Slutt å filme! Alle navnene deres kommer i avhørene, jeg kommer tilbake! roper han på opptaket.

Mannen har søndag sittet i avhør med politiet, og erkjenner straffskyld for å ha forårsaket grov kroppkrenkelse, ifølge hans forsvarer Tor Even Gjendem. Han erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, og har forklart at han ikke skjøt for å drepe.