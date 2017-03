Betongblokken til Rikstrygdeverket er fredet

Riksantikvaren har fredet det tidligere administrasjonsbygget for Rikstrygdeverket på Skillebekk i Oslo, som ble bygd på slutten av 50-tallet.

– Rikstrygdeverket er et tidstypisk, offentlig signalbygg med betydelige arkitektoniske og kunstneriske kvaliteter, sier riksantikvar Jørn Holme.

Brutalt vakker: Unike bilder av norske bygninger

Det modernistiske administrasjonsbygget ble tegnet for Rikstrygdeverket av arkitekt F.S. Platou. Bygningskomplekset ble bygget i 1958–60 og består av en ti etasjers høyblokk, en lavblokk i to-tre etasjer og et parkanlegg. Det arkitektoniske grepet er typisk for tiden.

På denne tiden kom også kvinner i større grad ut i arbeidslivet, og Rikstrygdeverket ble tilrettelagt med egen barnehage. Deler av anlegget er også i dag i bruk som barnehage, mens de øvrige lokalene er i bruk som kontorer.

Riksantikvaren skriver: «Mens man i andre land klarer å revitalisere kjærlighetsforholdet til sine gamle praktbygg, har vi i Norge fått en lei tendens til å kaste gamle kjærester på dør.»

Anlegget har adresse Drammensveien 60 og Observatorie terrasse 17, Oslo. Fredningen omfatter bygningenes eksteriør, deler av interiøret, og parkanlegget.