Barnehage med glassvegg mot avføring og sprøyter

En barnehage i Oslo har satt opp glassvegg for å skjerme utearealet mot ubudne gjester som legger igjen avføring, sprøyter og narkotika. Flere vil følge etter.

To barnehager langs Akerselva har søkt om å få gjerde inn områdene sine, skriver Aftenposten. I dag møtes de ofte av sprøyter, narkotika, matrester og avføring fra både mennesker og dyr når barnehagen skal åpen om morgenen. Før barna kan slippes ut, må de voksne sjekke at et er forsvarlig.

Noe er etterlatenskaper etter hjemløse, men forsøplingen blir verre i lyse sommernetter når engangsgrillene tennes i byens parker.

– Vi ønsker at barnehagene skal være tilgjengelige for allmennheten til vanlig bruk. Men utfordringen er at det ikke er greit å bruke uteområdene når de har vært tilgriset. Det er en vanskelig balansegang, sier oppvekstdirektør Anita Lisbakken i bydel Grünerløkka.

Flere barnehager bruker vektere på kveldstid, men enkelte steder er selv ikke det nok, forklarer hun.