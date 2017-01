Anlegg med 20 biler brenner – svært mye giftig røyk

Et garasjeanlegg i Oslo brenner. Brannvesenet har foreløpig ikke kontroll.

Politiet fikk klokken 16.47 melding om en brann i et garasjeanlegg i Grefsenveien i Oslo. De har sperret av et stort område for all ferdsel, mens brannvesenet jobber med å få kontroll.

– Vi har fått beskjed om at røyken er giftig. Det er svært mye røyk i området. Den kan være så mye som et 20-talls biler der inne. I tillegg er det et garasjeanlegg med alt det innebærer av kjemikalier og drivstoff, sier operasjonsleder Tor Jøkling til VG.

GIFTIG: Det er svært mye røyk fra brannen og brannvesenet advarer mot å puste den inn. Foto: Innsender

Så langt er det ikke meldt om noen skader i brannen.

– Vi har heller ikke fått indikasjoner på at noen er savnet i forbindelse med brannen, men får ikke gått gjennom anlegget før brannen er under kontroll, sier Jøkling.

Politiet har foreløpig ikke evakuert noen i området, men ber folk lukke dører og vinduer. Samtidig jobber de med å geleide fotgjengere vekk fra området.

– Ingen brannrøyk er bra og i all brannrøyk er det masse gasser. Alle branngasser er per definisjon giftige, sier vaktkommandør Morten Bergh ved 110-sentralen i Oslo til VG.

Klokken 17.20 melder politiet at to av bilene står i brann og at brannvesenet er i ferd med å få kontroll på flammene.

– Det er forholdsvis kontroll på stedet og det meldes om at den er avtakende. Det er seks garasjer på hver side, tolv totalt, og jeg tror ikke det blir så dramatisk for hele rekken, sier Bergh.