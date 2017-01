3 av 10 diesel-eiere lot bilen stå

Mange bilpendlere inn til Oslo sentrum fulgte lojalt pålegget om å la bilen stå tirsdag morgen, selv om Statens Vegvesen varslet at ingen ville bli ilagt gebyrer for brudd på diesel-forbudet.

Foreløpige tall fra bomringselskapet Fjellinjen viser at det var 20 000 færre dieselkjøretøyer enn normalt som passerte bomringen i timene fra midnatt og fram til klokken 10 tirsdag morgen, sammenlignet med dagen før.

Viste respekt



– Befolkningen i Oslo viser at de har respekt for pålegget, og at de vil bidra til bedre luftkvalitet i Oslo, ved å la bilen stå, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

– De foreløpige tallene viser at dieseltrafikken gikk ned med omlag 30 prosent i dag tidlig. Vi har all grunn til å være takknemlige. Norge er dømt i EFTA-domstolen fordi forurensningen har vært for høy. Det har vært helt nødvendig med kraftfulle tiltak overfor de som er plaget med dårlig luftkvalitet, sier byrådslederen.

–Hvor lenge vil forbudet vare?

– Vi antar at forbudet vil være nødvendig onsdag også, men torsdag er det varslet væromslag. Vi håper jo at dette bare vil gjelde noen få dager i året, og at behovet vil bli enda mindre når lavutslippssoner og miljødifferensierte satser er på plass.

Flere tunge dieselkjøretøy



Ifølge Fjellinjen økte trafikken med andre drivstoffklasser med 15 prosent, men total trafikk var 10 prosent eller 11 000 passeringer lavere enn mandag. En mindre økning i tunge dieselkjøretøyer forklares med at varetransporten som regel er større tirsdag morgen enn mandag morgen.

Tirsdag ettermiddag viser ingen av målestasjonene på nettstedet luftkvalitet.info forhøyet forurensning, men prognosen tyder på høyere verdier i rushtrafikken tirsdag ettermiddag.

– Forbudet har hatt effekt. Prognosen var at det skulle være rødt i morgenrushet, og det var det ikke, så vi på NILU tror at mange har fulgt oppfordringen om å la bilen stå, sa kommunikasjonsjef i NILU (Norsk institutt for luftforskning), Christine F. Solbakken til VG tirsdag formiddag.

Avviser Frp-krav



Tirsdag morgen krevde Frp i Oslo av kjøreforbudet for dieselbiler måtte oppheves umiddelbart fordi problemet med luftforurensningen ikke lengre er akutt.

Men det avviser Raymond Johansen:

– Frp har alltid vært imot dieselforbudet. Og det hadde vært hyggelig om de en eneste gang kunne gidde å identifisere seg med de ungene som må være innendørs ganske mange dager i året fordi det slippes ut for mye NoX. Jeg er glad for at folk i Oslo tar ansvaret selv og ikke hører på Frp.