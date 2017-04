17-åring varetektsfengsles i to uker etter bombefunn

Oslo tingrett besluttet lukkede dører da 17-åringen som er siktet etter at det lørdag ble funnet en sprengladning i Oslo, ble femstilt for varetekt i Oslo tingrett mandag ettermiddag.

17-åringen som ble pågrepet med eksplosivt materiale i Oslo lørdag kveld er i Oslo tingrett varetektsfengslet i to uker.

– Han han ble fengslet i to uker med brev og besøkskontroll og medieforbud, sa hans forsvarer Aase Karine Sigmond til pressen i etterkant av fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag.

Fakta om siktelsen * 17-åringen som ble pågrepet med eksplosivt materiale på Grønland i Oslo lørdag, er siktet etter paragraf 142 i straffeloven. Det han er siktet for, rammes av en bestemmelse som kan gi inntil 15 års fengsel. * Bestemmelsen rammer den som ulovlig mottar, besitter, sprer, transporterer eller på annen måte har ulovlig befatning med et eksplosivt eller radioaktivt materiale, eller en kjernefysisk eller radioaktiv anordning som for eksempel skal brukes til å gjøre noe som gir fare for tap av menneskeliv eller betydelig skade. Kilde: NTB

Sigmond har tidligere opplyst at PST ikke kan be om mer enn to ukers fengsling for hennes klient, fordi han er under 18 år.

Fengslingsmøtet startet klokken 14.15 PST ba om at fengslingsmøtet skulle gå for lukkede dører, noe retten etter en kort vurdering gikk med på.



– Klienten min har det ikke så bra. Han bestrider jo at han har gjort noe som er straffbart etter siktelsen, sier Sigmond til VG mandag ettermiddag.

– Du har tidligere sagt at det er snakk om guttestreker. Hva mener du med det?

– Jeg skal ikke utdype det noe særlig her, men jeg mener vel at man er på et helt annet nivå enn det siktelsen gjelder, nemlig terrorvirksomhet. Vi er ikke på det nivået ut fra hans forklaring, og det er den jeg forholder meg til, sier Sigmond.

– Det er referatforbud fra rettsmøtet, så jeg kan ikke si noe om hva som har skjedd der. Nå skal dommeren sitte alene og se på saken, og komme med en kjennelse i løpet av en times tid.sier Sigmond til VG rundt klokken 16.30.

PST: Bombelignende gjenstad



Lørdag kveld ble et større område på Grønland i Oslo sperret av etter funnet av en bombelignende gjenstand ved broen ved Grønlandsleiret i Oslo. Samtidig ble en 17-åring med russisk statsborgerskap pågrepet og senere siktet for ulovlig befatning med eksplosiver.

PST opplyste på en pressekonferanse søndag at den bombelignende gjenstanden var en primitiv, improvisert sprengladning med begrenset skadepotensial.

17-åringens forsvarer Aase Karine Sigmond i Oslo tingrett mandag ettermiddag. Foto: Trond Solberg , VG

PST opplyste på pressekonferansen at de kjente til 17-åringen fra før, men de ville ikke kommentere spesifikt hva som gjorde at det hadde vært en bekymring rundt ham, eller hva forebyggingen de hadde gjennomført gikk ut på.

Forsvarer Aase Karine Sigmond forteller at 17-åringen har det vanskelig.

– Klienten min har det ikke så bra. Han bestrider jo at han har gjort noe som er straffbart etter siktelsen, sier Sigmond.

– Du har tidligere sagt at det er snakk om guttestreker. Hva mener du med det?

– Jeg skal ikke utdype det noe særlig her, men jeg mener vel at man er på et helt annet nivå enn det siktelsen gjelder, nemlig terrorvirksomhet. Vi er ikke på det nivået ut fra hans forklaring, og det er den jeg forholder meg til, sier Sigmond.

Les også: Siktet 17-åring i samme idrettsklubb som fremmedkriger

– Tar avstand fra IS



Gjennom dette forebyggende arbeidet har det kommet frem at den unge mannen skal ha uttrykt støtte til terrororganisasjonen IS, får VG opplyst.

Sigmond sa til VG søndag at 17-åringen nekter straffskyld, og sier han hverken er radikal eller islamist.

– Han tar avstand fra IS og fra radikal islamisme, sa Sigmond til VG søndag kveld.

Sigmond forteller at hun satt med 17-åringen i avhør hele søndag. Det skal ha vart i fem og en halv time. Han snakker godt norsk og er godt integrert, forteller hun.

Nå vil hun jobbe for at han overføres fra glattcelle til vanlig fengsling.

– Han er et barn, 17 år, han sitter på glattcelle og har blitt presentert med alvorlige anklager. Så han har det ikke lett. Jeg må sørge for at han behandles mest mulig skånsomt, på grunn av hans unge alder.