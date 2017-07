15 ungdommer gikk til angrep på vektere i Oslo

Ifølge politiet stjal ungdommene fra uniformene til vekterne og helte øl over dem. Vekterne rømte til slutt over i en annen buss.

Politiet har anmeldt flere ungdommer for kroppskrenkelse etter at 15 ungdommer gikk til angrep på to vektere ved Lovisenberg sykehus i Oslo lørdag kveld.

– Det som antageligvis har skjedd, er at vekterne kom inn på bussen og så en gruppe unge menn som oppførte seg ufint, drakk alkohol på bussen og hadde føttene på setene, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo-politiet til VG.

Da vekterne påpekte dette overfor guttene, ble det bråk. Jøkling sier at ungdommene blant annet stjal uniformseffekter fra vekterne og helte øl på dem.



Jøkling sier vekterne følte seg utrygge.

– Vekterne hoppet på en buss for å komme seg vekk fra dem, før de ringte oss, sier operasjonslederen.

Ingen ble fysisk skadet i hendelsen. Politiet har bortvist hele gruppen fra Oslo sentrum, og Jøkling sier at flere av dem er anmeldt for kroppskrenkelse.