15 år gammel gutt brukte elefentdop – døde

I mars i år ble en ung gutt funnet død på rommet sitt i Oslo. Analyser viser at han ble forgiftet av et stoff som anslås å være 10 000 ganger sterkere enn morfin.

Den 15 år gamle gutten fra Oslo ble funnet død på gutterommet 8. mars i år.

Dødsårsaken antas å skylde forgiftning ved inntak av karfentanil, et ekstremt potent opioid, ifølge politiet.

– Vi synes det er skremmende at folk bruker fentanyler og bruker slike stoffer som man ikke vet hva er. Karfentanil er et ekstremt farlig stoff og som det er nærmest er umulig å ha kontroll på, sier leder av Voldsavsnittet ved Oslo politidistrikt, Stein Olav Bredli til VG.

Bestilt på nettet

Politiet opplyser at det farlige stoffet ble beslaglagt på rommet til 15-åringen.

Bredli sier at de antar at stoffet har blitt bestilt via det "mørke nettet" og skal ha vært hvitt og melisaktig.

Politiet er ikke kjent med at stoffet er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.

Elefantdop

Karfentanil tilhører gruppen fentanyler. Tidlgiere i år gikk Universitetet i Oslo og Kripos ut og advarte mot stoffet furanylfentanyl, som er vist i videoen under.

Ifølge Folkehelseinstituttet er Karfentanil ca 100 ganger sterkere enn dette, og anslås å være 10 000 ganger sterkere enn morfin.

Det er et ekstremt potent opioid og er dødelig i svært små doser/berøring og brukes til å dope ned store dyr som elefanter.

– Vi er kjent med overdosedødsfall i fra andre land, men ikke i Norge. Vi jobber nå videre med å finne svar i data og mobil som er beslaglagt, sier Bredli.