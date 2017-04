15 år gammel gutt brukte elefantdop – døde

I mars i år ble en ung gutt funnet død på rommet sitt i Oslo. Analyser viser at han ble forgiftet av et stoff som anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.

Den 15 år gamle gutten fra Oslo ble funnet død på gutterommet 8. mars i år.

Dødsårsaken antas å skylde forgiftning ved inntak av karfentanil, et ekstremt potent opioid, ifølge politiet.

– Vi synes det er skremmende at folk bruker fentanyler og bruker slike stoffer som man ikke vet hva er. Karfentanil er et ekstremt farlig stoff og som det er nærmest er umulig å ha kontroll på, sier leder av Voldsavsnittet ved Oslo politidistrikt, Stein Olav Bredli til VG.

VG+: Ruser seg på elefantdop

Bestilt på nettet

Politiet opplyser at det farlige stoffet ble beslaglagt på rommet til 15-åringen.

Bredli sier at de antar at stoffet har blitt bestilt via det "mørke nettet" og skal ha vært hvitt og melisaktig.

Politiet er ikke kjent med at stoffet er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.

– Vi er kjent med overdosedødsfall av dette stoffet fra andre land, men ikke i Norge. Vi jobber nå videre med å finne svar i data og mobil som er beslaglagt, sier Bredli.

Elefantdop

Karfentanil tilhører gruppen fentanyler. Tidligere i år gikk Universitetet i Oslo og Kripos ut og advarte mot stoffet furanylfentanyl, som er vist i videoen under.

Ifølge Folkehelseinstituttet er Karfentanil omtrent 100 ganger sterkere enn dette, og anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.

Les mer: Ekstremt bekymret etter funn av livsfarlig stoff

– Det er et ekstremt sterkt morfinlignende stoff. Det er ikke et rusmiddel, men et narkosemiddel som gir død, sier overlege Merete Vevelstad ved avdeling for rettsmedisinsk fag på Oslo universitetssykehus.

Hun forteller at stoffet er et narkosemiddel for svært store dyr som elefanter.

– Hvor sterkt er det?

– Du kan tenke deg et pulver på størrelse med et saltkorn – det er nok til å ta livet av en håndfull mennesker, altså fem personer, sier overlegen.

På vei inn på markedet

Fentanyler er legemidler som selges på narkotikaresept i Norge, men det er strengt regulert.

Vevelstad forteller at de er bekymret for de nye variantene som dukker opp på markedet fordi de er mye sterkere.

– Vi vet fra andre land at fantanyllignende rusmidler er på god vei inn i narkotikamarkedet. Det er vi bekymret for fordi det er lett å kjøpe på internett, det er billig og brukeren vet ikke hva han eller hun får, sier overlegen.

Hun understreker at folk må raskt på sykehus dersom de er i kontakt med stoffet.

– Dette stoffet er svært potent og dødelig på få minutter. Man må på sykehus og få motgift fra sykebil snarest. Vi vil fraråde bruk av pulver man ikke vet hva inneholder, sier hun.