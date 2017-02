Stopper behandlingsreiser til Tyrkia på grunn av terrorfare

Oslo universitetssykehus avvikler behandlingsreisene til Tyrkia med umiddelbar virkning.

Sykehuset baserer beslutningen på en risikovurdering av sikkerheten i landet, skriver OUS på sine nettsider. Turene skulle gå til Antalya og Balcova utenfor Izmir langs middelhavskysten i Tyrkia.

«Dette er med bakgrunn i de mange terroraksjonene som var i Tyrkia i 2016, samt bomben som gikk av i Izmir i januar i år», står det å lese videre.

Pasienter som allerede har fått innvilget behandlingsreise er satt på venteliste til destinasjonene Igalo i Montenegro og Vintersol på Tenerife, og vil få reise dit i stedet dersom det skulle dukke opp ledige plasser første halvår, opplyser OUS.

Leder Harald Platou for Utenlandskontoret ved OUS anslår at rundt 940 pasienter rammes av kanselleringen i år.

– Utgjør stor forskjell



Meldingen, som kom onsdag ettermiddag, får blant andre Norsk revmatikerforbund (NRF) til å riste på hodet.

– For pasientenes liv betyr slike helsereiser ekstremt mye, utover den ene uken de er på behandlingsreise. Det utgjør en stor forskjell for hele året, ikke bare denne vinteren, sier kommunikasjonssjef Ingunn Larsen i NRF til VG.

De er ikke imponert over timingen for OUS' beslutning.

– Vi er kritiske til at dette kom på så kort varsel. Vi mener dette med uroen i Tyrkia og terrorsituasjonen ikke er nytt – dette burde de ha forutsett.

Ber sykehuset ta grep



Nå står flere hundre revmatikere og psoriasis-pasienter uten et tilbud denne våren. For høsten er det også stor usikkerhet. Alternativene Igalo og Vintersol får ikke Larsen til å se lysere på situasjonen.

– Disse to alternativene er ikke bra nok. Vi har bedt sykehuset om ikke bare å vente på at noen andre melder seg av en reise, for det er det ikke mange som gjør. De må i stedet få dette ut på anbud, slik at andre alternativer enn de to som ligger på nettsiden kan vurderes.

Hun ønsker å legge til at én av fire nordmenn har problemer med ledd, muskler og skjelett, og at mange er udiagnostiserte.

Utenriksdepartementets reiseråd for Tyrkia har vært de samme siden juli i fjor: De fraråder reiser til eller opphold i områder nærmere enn ti kilometer fra grensen til Syria, og oppfordrer generelt til å utvise aktsomhet og unngå større folkemengder i de større byene.

Sykehuset: – Vanskelig beslutning



Harald Platou ved Utenlandskontoret ved OUS opplyser til VG at beslutningen om å kansellere behandlingsreisene til Tyrkia ble fattet i forrige uke, etter en tid med vurderinger.

– Beslutningen ble offentliggjort til leverandørene tirsdag denne uken, og brevene ble samme dag sendt ut til alle berørte pasienter, skriver Platou i en e-post.

I underkant av 3000 pasienter får hvert år tilbud om behandlingsreiser for ulike diagnoser og til ulike behandlingssteder, opplyser han videre.

– Dette har vært en vanskelig beslutning å ta fordi det berører så mange pasienter. Det er spesielt hendelsene i desember og januar som overbeviste oss om at dette var en riktig beslutning å ta. Det har samtidig vært nødvendig å utrede grundig konsekvenser før endelig beslutning ble fattet i forrige uke, sier han videre.

Per i dag vet sykehuset ikke hvor mange plasser de kan få opprettet i løpet av året, som erstatning for de kansellerte plassene.

– Dette har ikke vært en enkel vurdering for OUS og Behandlingsreiser, men ut fra den generelle sikkerhetssituasjonen i Tyrkia mener vi at dette er en nødvendig og riktig beslutning for å ivareta sikkerheten til våre pasienter og ansatte.