Timene deres skal ha blitt avlyst gang etter gang, og de blir stadig møtt av et nytt ansikt. Transmennene Martin og Nicolas fortviler over behandlingen de får på Rikshospitalet.

For Nicolas Olander Hansen (29) er særlig én situasjon beskrivende for inntrykket han har av Psykosomatisk avdeling på Rikshospitalet i Oslo. Da han skulle på utredningstime for transseksualisme i mars, skal han ha fått beskjed om at timen var avlyst da han stod nede i kiosken på sykehuset - 20 minutter før avtalen med behandleren.

Da hadde han allerede opplevd at timen hans ble utsatt med mange uker og måneder tre ganger, forteller han.

– Jeg ble forbannet fordi jeg hadde tatt meg fri fra jobb for å komme dit, sier han til VG.

Avdelingsledelsen på Rikshospitalet ønsker ikke å kommentere hvorvidt de har utsatt Nicolas' time gjentatte ganger slik at utredningsløpet har blitt forsinket, selv om han har løst dem fra taushetsplikten.

Nicolas «kom ut» som mann i 2015 og har siden dette ønsket seg diagnosen transseksuell, ikke fordi diagnosen i seg selv er ønskelig, men fordi det utløser et tilbud om kjønnskorrigerende behandling i form av hormoner og kirurgi.

TUNG PROSESS: Nicolas (29) synes det har vært vanskelig å leve ut tilværelsen som mann når han ikke vet om han får behandlingen han ønsker på Rikshospitalet. Foto: Trond Solberg , VG

Men på den eneste avdelingen som tilbyr kirurgi har det de siste årene vært høyt sykefravær, mange oppsigelser og forsinkelser. Før jul slo de tillitsvalgte på Rikshospitalet alarm om situasjonen. I et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus beskrev de et «dårlig arbeidsmiljø» som ikke var forsvarlig i forhold til pasientsikkerheten. I dette varselet og et nytt brev i mars tegnet de et bilde av et høy sykefravær, gjentatte oppsigelser og mye uerfarent personell som ble satt til å gjøre høyspesialiserte oppgaver.

Dette kjenner Nicolas seg veldig igjen i. Han forteller at han i løpet av sine fem konsultasjoner på Psykosomatisk avdeling har hatt tre forskjellige behandlere.

– Det setter seg aldri inn i journalen min, noe som betyr at det ender opp med å spørre om de samme tingene om og om igjen, sier han.

Avdelingsledelsen ønsker ikke å kommentere Nicolas' sak direkte.

– I utgangspunktet jobbes det tverrfaglig slik at pasientene vil møte flere behandlere med ulik fagbakgrunn. Som bekreftet tidligere har det vært et høyere sykefravær i avdelingen enn ved sykehuset generelt, vi kan derfor ikke se bort fra det har vært omrokeringer, skriver avdelingsleder Line Benedicte Nyborg i en e-post, som svar på spørsmålet om pasientene møtes av nye behandlere hver gang som følge av sykefraværet.

– Det er selvsagt uheldig dersom pasienten opplever at det er mange gjentagelser. Det kan lett skape utrygghet selv om det fra behandlerens side tilstreber det motsatte, fortsetter Nyborg

FÅR KRITIKK: Ullevål Universitetssykehus Rikshospitalet Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Ambisjonen til Nicolas er å få hormonbehandling og kjønnsbekreftende operasjoner så snart som mulig. Han synes det er problematisk at det potensielt kan ta flere år før han kommer dit.

– Det går på helsen løs. Jeg sliter med depresjoner fordi jeg må vente på operasjoner som jeg ikke en gang er satt på venteliste for, sier han.

Høsten 2016 ble han så desperat at han begynte på hormonbehandling i privat regi. For å få det til måtte han betale for behandlingen selv.

– Hadde ikke jeg vært så sterk som jeg er, hadde det kanskje endt med livet. Jeg tenker mye på de unge transpersonene som ikke er like sterke. Det er trist at de setter livene våre på vent siden de ikke har kapasitet til å ta å ta i mot de som trenger det.

Nyborg har ikke villet kommentere om forsinkelser og utskiftninger i staben har hatt negative konsekvenser for pasientenes mentale helse.

FRUSTRERT: Martin (30) har hatt god støtte av familie og venner i prosessen med å «komme ut» som mann, men synes ikke det har vært lett å forholde seg til Rikshospitalet. Foto: Trond Solberg , VG

For Martin (30), som forteller at han hadde en trygg oppvekst hvor han opplevde mye aksept for at han var født i feil kropp, har møtet med Rikshospitalet vært en belastning. Han forteller at han ble henvist til avdelingen i juni 2013 og har siden opplevd å få timene sine avlyst gjentatte ganger med beskjeden om at behandleren var sykemeldt. En gang betydde det at det gikk åtte måneder mellom konsultasjonene.

– Jeg ble syk av det. Jeg ble ikke tatt på alvor eller sett i det hele tatt, sier han til VG.

Også han forteller om ny behandler ved hver time og at de samme spørsmålene blir stilt gang etter gang.

Martin, som til daglig er pedagogikkstudent og jobber som musikkansvarlig i en barnehage i Oslo, oppsøkte til slutt behandling i privat regi. I 2015 begynte han på testosteron og året etter opererte han bort brystene. Operasjonen betalte studenten for selv fordi han var så usikker om når og hvordan behandlingsløpet på Rikshospitalet skulle legges opp.

– Jeg har følt på en veldig avmakt og en sykeliggjøring i møtet med Rikshospitalet, sier han.

Avdelingsleder Nyborg har ikke villet kommentere på Martins opplevelser.